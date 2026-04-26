El fuerte mensaje de Chacho Coudet para una exfigura de River que juega en Europa: "Lo esperamos con los brazos abiertos"

El mismo tiene como protagonista a Franco Mastantuono . Tras ser vendido al Real Madrid en una cifra récord, en España toma cada vez más fuerza la chance de que la joya de 18 años salga a préstamo en el próximo mercado de pases en busca de minutos ya que, a día de hoy, corre de atrás en un plantel plagada de estrellas.

En ese contexto, al Chacho le preguntaron por qué creía que le estaba costando tanto adaptarse a la Casa Blanca. No solo que no esquivó el tema, sino que lanzó un guiño que hizo ruido puertas adentro. “Acá lo esperamos con los brazos abiertos, ja", dijo sin escrúpulos. "Es un fútbol diferente, no creo que no se haya adaptado, cuando lo hizo, lo hizo en buena forma. Tiene una competencia interna terrible con jugadores de características similares que llevan más tiempo, como Brahim Díaz o Arda Güler, que son jugadores parecidos”, agregó el DT millonario.

Lejos de quedarse solo con ese mensaje, el entrenador profundizó su análisis y puso el foco en la edad del futbolista y los tiempos de adaptación. "Es un chico de 18 años. River te hace perder la noción de todo. Como Ian, que preferí cuidarlo un poco el último partido. Hay que tocarle el hombro al de al lado y decirle que acá los chicos nunca se tocaron. Yo estoy para poner la cabeza, pero ese murmullo, con un chico de 19 años que hoy desequilibró y mostró su personalidad en el uno contra uno... Siempre quiero que les vaya bien a los jóvenes. No me quiero meter tanto, pero son procesos normales. Y repito que cualquier cosa acá tiene un lugar", afirmó, redoblando todavía más la apuesta.

¿Hay chances de que la joya vuelva a Núñez?

Más allá de las ganas que pueda tener Coudet, hay que decir que, a día de hoy, es muy poco probable que Mastantuono retorne a River en el corto plazo. El alto costo de su ficha y la intención del Real Madrid de que sume rodaje en Europa -mediante una cesión al estilo Nico Paz- aparecen como los escenarios más viables.