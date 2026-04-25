River sufrió más de la cuenta, pero venció 3-1 a Aldosivi con goles de Galoppo, Colidio y Páez
River ganó en el Monumental por los tantos de Galoppo al minuto 39, Colidio a los 83' y Páez a los 95'. Tomás Fernández había marcado para Aldosivi a los 72'.
Por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate se repuso tras la caída en el Superclásico y consiguió un trabajado pero importantísimo un triunfo por 3-1 ante Aldosivi en el Monumental que le permite casi asegurarse la localía en octavos de final.
Con algo de polémica por la jugada previa, Giuliano Galoppo abrió el marcador en la primera mitad, al minuto 39. La visita encontraría el empate parcial a los 72' en los pies de Tomás Fernández, pero el Millonario logró quedarse con la victoria gracias a los goles de Facundo Colidio a los 83' y Kendry Páez en tiempo de descuento.
El gol de Galoppo para el 1-0 de River
La Banda abrió el marcador a los 39', cuando Galoppo aprovechó un rebote del arquero Axel Werner tras un remate de Colidio y empujó la pelota para el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR por una posible falta previa de Ian Subiabre, pero el árbitro Nicolás Ramírez convalidó el tanto.
El gol de Fernández para el empate de Aldosivi
En el complemento, el Tiburón golpeó a los 72' con Tomás Fernández, futbolista surgido de las inferiores de Boca, quien conectó un centro de Fernando Román Villalba y marcó el empate transitorio, lo que encendió nuevamente la impaciencia del Monumental.
El gol de Colidio para el 2-1 de River
Sin embargo, River reaccionó a tiempo: a los 83 minutos, Facundo Colidio apareció por el medio del área y empujó un pase rasante de Aníbal Moreno para el 2-1. Ya en tiempo de descuento, a los 95', Kendry Páez recibió una asistencia de Joaquín Freitas, enganchó y definió de zurda contra un palo para sellar el 3-1 definitivo.
El gol de Kendry Páez para sellar el 3-1
Con este triunfo, el cuadro de Núñez llegó a los 29 puntos y quedó a 1 del líder Independiente Rivadavia, aunque con un partido más, mientras que Aldosivi continúan complicados en la parte baja de la Zona B. El equipo del Chacho ahora deberá cambiar rápido el chip, ya que el próximo jueves visitará a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana.
Fuente: NA