La buena noticia para Boca tras golear a Defensa y Justicia y los resultados del fin de semana

Luego del 4-0 en Varela, Boca se vio beneficiado por los demás resultados de la fecha 16 pensando en los playoffs del Torneo Apertura.

Boca Juniors se encuentra en un momento inmejorable en la temporada. Arrastra un invicto de 14 partidos, ganó el Superclásico en el Monumental, arrancó la Copa Libertadores de la mejor manera posible con 2 triunfos en sus primeras 2 presentaciones, encontró un gran funcionamiento colectivo y el plantel y cuerpo técnico están unidos como nunca.

A este combo le sumó la gran victoria de este jueves por 4-0 sobre Defensa y Justicia en Varela con la que se aseguró la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura con un fecha de anticipación. Y para redondear la alegría, los posteriores resultados del fin de semana le pusieron la frutilla al postre.

Boca se aseguró jugar los octavos en la Bombonera Tabla Posiciones Zona A Torneo Apertura 2026 Pase lo que pase en la última fecha, Boca no bajará del cuarto puesto. ligaprofesional.ar Es que con la derrota de Independiente (2-0 contra Deportivo Riestra) y el empate de Lanús (0-0 como local frente a Central Córdoba), el equipo de Claudio Úbeda ya sabe que pase lo que pase la última fecha, incluso en el peor de los escenarios, no bajará del cuarto puesto de la Zona A.

2° con 27 puntos, 4 más que el Granate, 5° con 23, el Xeneize se aseguró de mínima jugar los octavos de final como local en la Bombonera y ante su gente, un paso muy importante para arrancar positivamente la fase final camino al título.

Qué necesita Boca para asegurarse la localía hasta la final Así está el campo de juego de la Bombonera Boca jugará los octavos de final en la Bombonera. Para hacerla completa y tratar de garantizar la localía hasta la final (que será en cancha neutral), Boca debería quedar puntero. Para eso necesita ganar el próximo fin de semana contra Central Córdoba en Santiago, esperar que Estudiantes (actualmente 1° con 28 unidades) no venza a Platense, y que Vélez, que aún debe jugar esta fecha, no sume más de 4 puntos en los dos partidos que le quedan pendientes.