La nueva burla de Boca a River en las redes tras golear 4-0 a Defensa y Justicia

El Superclásico no terminó el domingo. La victoria de Boca Juniors en el Monumental dejó secuelas y, varios días después, el cruce sigue jugando su propio partido fuera de la cancha. Esta vez, el Xeneize volvió a meter picante tras la goleada 4-0 ante Defensa y Justicia , con mensajes que no pasaron desapercibidos.

Mientras del lado de River continúan las quejas por la polémica jugada del final -el empujón de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta que no fue sancionado como penal-, en Boca eligieron responder a su manera: con cargadas. Y fiel a su estilo, lo hicieron a través de las redes sociales oficiales del club.

Después del triunfo en Florencio Varela, Boca publicó dos posteos que rápidamente se viralizaron. El primero, con imágenes de los goles y festejos, estuvo acompañado por la canción “Deja de llorar”, del Polaco. Un mensaje directo, sin demasiadas vueltas.

La segunda publicación fue por la misma línea: fotos de los hinchas xeneizes en la tribuna, musicalizadas con “Aprenderás a llorar”, de Los Palmeras. Otra vez, la elección no fue casual y apuntó directamente al rival de toda la vida.

Qué dijo Úbeda sobre el supuesto beneficio a Boca

En el medio de ese ida y vuelta Claudio Úbeda le había bajado un poco la espuma el último martes en diálogo con Radio Continental, pero dejó una frase que suma contexto al clima: “Normalmente, cuando uno pierde un partido intenta agarrarse de las pocas cuestiones que pasaron en el partido para encontrar una excusa... ¿Cuántas veces River tuvo las cosas a favor y Boca en contra? Muchas”.

Así, mientras en Núñez siguen masticando bronca, en la Ribera disfrutan el presente. Boca no solo ganó el Superclásico, sino que goleó, lidera y encima se da el gusto de seguir jugando el partido… también en redes.