Festeja Arruabarrena: Boca recibió un notición con una de sus figuras de cara al mercado de pases

Boca logró liberar un espacio muy importante que le facilita las cosas para incorporar jugadores en los puestos claves que tiene que reforzar.

Mientras el plantea tiene los ojos puestos en el Mundial 2026, que comenzará en apenas 24 horas, en el fútbol argentino los distintos clubes piensan en el mercado de pases para el segundo semestre. Boca Juniors, que se espera que anuncie oficialmente el regreso de Rodolfo Arruabarrena, necesita reforzar algunos puestos clave.

En ese sentido, había un aspecto que preocupaba en Brandsen 805, que tenía que ver con el cupo de extranjeros. Es que con el regreso de Marcelo Saracchi tras finalizar su préstamo con el Celtic de Glasgow, alcanzaban el límite de seis jugadores foráneos que permite la AFA. Sin embargo, en las últimas horas se desayunaron con una gran noticia en ese aspecto.

Adam Bareiro se nacionalizó argentino y liberó cupo de extranjero Adam Bareiro festejo del gol a Instituto Bareiro obtuvo la ciudadanía argentina. Fotobaires Es que Adam Bareiro, una de las mejores incorporaciones de este 2026, obtuvo este miércoles la ciudadanía argentina, por lo que ya no ocupa más un lugar en la lista, la cual ahora conforman solo Ander Herrera, Carlos Palacios, Ángel Romero, Edinson Cavani y Saracchi.

Ya nacionalizado, el delantero paraguayo le permite al Xeneize pensar en incorporar un nuevo futbolista internacional. Y hasta podrían ser dos, ya que el lateral uruguayo podría ser vendido al gigante verdiblanco escocés, que quedó encantado con él y buscaría quedárselo tras consagrarse campeón de la Scotish Premiership.