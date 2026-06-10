El Vasco Arruabarrena tendrá a un egipcio en su cuerpo técnico de Boca: cuál será el rol de Amr Mokhtar

Durante su segundo ciclo como DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena contará con un particular ayudante que conoció en Medio Oriente. Su historia.

Mientras se ultiman los detalles para el regreso de Rodolfo Arruabarrena a Boca, también empiezan a conocerse los nombres que lo acompañarán en su segundo ciclo como DT del Xeneize. ¿La particularidad? El Vasco contará con un asistente egipcio entre sus principales colaboradores.

Dentro del cuerpo técnico, uno de los nombres que llamó especialmente la atención fue el de Amr Mokhtar. Se trata de un joven de 31 años nacido en El Cairo que se ganó la confianza del entrenador durante su experiencia en Medio Oriente. Para el técnico, ocupa un lugar importante en su grupo de trabajo y será una de las caras nuevas que desembarcarán en Boca Predio.

Quién es Amr Mokhtar, el egipcio que integrará el cuerpo técnico de Arruabarrena en Boca La relación profesional entre ambos comenzó en Pyramids FC, de Egipto. Mokhtar ya tenía experiencia dentro de la institución tras haber atravesado distintos ciclos en el club, y fue allí donde coincidió con Arruabarrena. La sociedad continuó luego en Al-Taawoun, de Arabia Saudita, y más tarde en la Selección de Emiratos Árabes Unidos, donde estuvieron muy cerca de clasificar lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

El Vasco Arruabarrena junto a su cuerpo técnico en su etapa por el Al Taawoun de Arabia. El Vasco Arruabarrena junto a su cuerpo técnico en su etapa por el Al Taawoun de Arabia. Foto: @amr.mokhtar4 Más allá de esta incorporación llamativa, el Vasco también llegará con apellidos conocidos en Boca. Diego Markic volverá a desempeñarse como ayudante de campo y Gustavo Roberti estará nuevamente a cargo de la preparación física (ambos estuvieron en el primer ciclo entre 2014 y 2016).