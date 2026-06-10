Messi habló tras el 3-0 de Argentina a Islandia y recurrió a una frase que ilusiona a los hinchas con la cuarta

En la previa al debut mundialista, Lionel Messi volvió a jugar, marcó un gol y dejó un contundente mensaje que hace soñar al pueblo argentino. Qué dijo.

La Selección argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una goleada que dejó más de un motivo para sonreír. El 3-0 frente a Islandia en Alabama no solo sirvió para afinar detalles de cara al debut ante Argelia, sino también para confirmar una noticia que tenía en vilo a todo el país: Lionel Messi volvió a jugar, marcó un gol y hasta se dio el lujo de batir un nuevo récord.

Después de la molestia muscular que había sufrido en su último encuentro con Inter Miami, el capitán arrancó desde el banco y sumó minutos en el complemento. Entró a los 25 minutos del segundo tiempo y rápidamente mostró toda su jerarquía. Primero asistió con un pase filtrado a Lautaro Martínez en la jugada que derivó en el penal y, segundos después, fue él mismo quien se encargó de cambiarlo por el 2-0 parcial.

El gol de penal de Messi para el 2-0 de Argentina ante Islandia TyC Sports Messi, antes del debut de Argentina en el Mundial: su estado físico y el mensaje para los argentinos Finalizado el amistoso, la Pulga habló en zona mixta y llevó tranquilidad sobre su estado físico a pocos días del estreno mundialista. “Disfrutándolo desde el principio, tenía ganas de jugar un rato, estaba con esa molestia desde que llegué. Feliz, disfrutando cada momento e ilusionado como siempre. Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenés la molestia, de poder jugar libre. Nos queda una semana para ponernos bien todos y llegar bien al debut", expresó en primera instancia.

Pero además de referirse a su recuperación, Messi dejó un mensaje que llenó de ilusión al pueblo argentino. Consultado por las chances de bordarse la cuarta estrella y volver a conquistar el mundo, aseguró: “Como siempre cada vez que se empieza una competencia, más en un Mundial. Con mucha ilusión, dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición y sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Es un grupo muy ganador que quiere siempre más. Iremos paso por paso como siempre pero con mucha ganas, ilusión y convencidos de lo que somos capaces”.

El rosarino también destacó el recorrido de una generación que marcó época y reafirmó el compromiso de competir hasta el final. “Este grupo, se lo merece todo lo que le pasa. Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos todos y como lo venimos haciendo todo este tiempo. Como lo hicimos siempre que me tocó estar en la Selección. A veces se da, a veces no, pero tenemos la suerte de los últimos años tener resultados positivos”.