Roberto Carlos elogió a Messi y eligió a un jugador de Argentina que le gustaría que juegue para Brasil

Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil en 2002, llenó de halagos a Messi y también a otro futbolista de la Scaloneta que se llevaría para la Verdeamarela.

Faltan menos de dos días para el comienzo del Mundial 2026 y, pese a la inmensa cantidad de aspectos extradeportivos que lo rodean, las expectativas por el fútbol también están presentes. Así lo manifiesta una leyenda como Roberto Carlos, una de las figuras más destacadas de la Selección de Brasil campeona del mundo en Corea-Japón 2002.

El histórico lateral izquierdo se encuentra en suelo norteamericano para presenciar el certamen desde el lugar de los hechos. En su rol de ex estrella del deporte rey, sus opiniones son palabra más que autorizada a la hora de hablar de cracks actuales, como todavía lo sigue siendo Lionel Messi, a quien llenó de elogios.

Los elogios de Roberto Carlos a Messi y a Enzo Fernández Los elogios de Roberto Carlos a Messi y a Enzo Fernández Olé "Messi ha mejorado mucho en el balón parado, tanto en Selección como en Inter Miami. Aún hoy sigue mejorando. Mete muchos goles; creo que está bien. Es un espectáculo verlo jugar. Es un jugador con muchísima calidad, que representa al fútbol sudamericano, al argentino", apuntó respecto del 10 el exdefensor brasileño en diálogo con Olé.

"Que disfrute y tenga mucha suerte, porque puede ser su último Mundial y él puede ser un jugador muy importante", remarcó luego. Aunque no jubiló de manera definitiva a la Pulga de las Copas del Mundo: "Creo que puede tranquilamente jugar un Mundial más. Se cuidan tanto que al final pueden jugar más, tanto él como Cristiano", sugirió Roberto Carlos -para el 2030, el astro rosarino cumplirá 43 años, mientras que el luso tendrá 45-.

Por otro lado, cuando le pidieron que eligiera un jugador de la Selección argentina por fuera de Leo que le gustaría llevarse a la Verdeamarela, no dudó: "Enzo Fernández le vendría muy bien a Brasil. Sin dudas, es muy bueno. Da calidad para que el balón llegue a los delanteros. Eso es la calidad del fútbol argentino también", opinó del ex River.