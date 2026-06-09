Del jugador tratado "como terrorista" al árbitro deportado: el otro Mundial que preocupa a la FIFA

El Mundial 2026 no será uno más en la historia del certamen más prestigioso y popular del deporte. No solo será inédito por la cantidad récord de sedes, países participantes y partidos, o por todas las innovaciones reglamentarias que se aplicarán, sino que será recordado por los incontables problemas extrafutbolísticos que implica celebrarlo en una nación como Estados Unidos .

No fueron pocas las ediciones de la Copa del Mundo que se vieron envueltas en controversias extradeportivas, pero dado el delicado contexto político y social internacional y la implicancia del gigante norteamericano en el mismo, el torneo de este año pareciera romper todas las marcas. Ya son sabidas todas la complicaciones que le tocó atravesar (y le seguirá tocando) a la Selección de Irán por la guerra que se desarrolla en su tierra, pero no es la única delegación que sufrió de las arbitrariedades del anfitrión principal, con el visto bueno de la FIFA de Gianni Infantino .

El pasado sábado, la Selección de Irak llegó a suelo estadounidense para comenzar su concentración de cara al campeonato mundial. Y al bajar del avión, la seguridad del aeropuerto detuvo y mantuvo retenido durante más de 7 horas a una de las figuras y subcapitán del equipo, Aymen Hussein, para interrogarlo.

Tras estar casi un tercio de día bajo custodia policial, el delantero de 30 años, autor del gol del triunfo en el Repechaje contra Bolivia, fue liberado. Al parecer, fue confundido con otra persona con el mismo nombre que tenía pedido de captura. El combinado mesopotámico denunció los manejos de la seguridad local, que trató a su jugador "como si de un terrorista se tratara".

El excesivo operativo de seguridad con el plantel de Uzbekistán

El excesivo operativo de seguridad con el plantel de Uzbekistán ESPN

Otro seleccionado que pasó un mal trago fue la debutante Uzbekistán. Este lunes, en la antesala del amistoso que jugaron contra Países Bajos en Manhattan, Nueva York, el micro que los transportaba fue sorprendido por un excesivo operativo de seguridad que incluyó la utilización de detectores de metales y perros anti droga.

Ni los jugadores ni su entrenador, el reconocido Fabio Cannavaro, capitán campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, se salvaron de las revisiones excesivas y exageradas. Las imágenes de este desproporcionado protocolo no tardaron en viralizarse y dar la vuelta al mundo, generando indignación por parte de los fanáticos.

El "mejor árbitro de África", imposibilitado de dirigir en Estados Unidos

Omar Abdulkadir Artan árbitro Somalía Al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan le denegaron el ingreso a Estados Unidos. @omar_artan

Pero no son solo los futbolistas, entrenadores y delegaciones nacionales los que sufren estos malos tratos por parte de la organización, pues las autoridades de los partidos también son afectadas. En las últimas horas, se supo que el réferi somalí Omar Abdulkarim Artan fue deportado y debió regresar a Turquía luego de que le fuera denegado su ingreso a Estados Unidos.

El colegiado de 34 años, quien fue elegido en 2025 como "el mejor árbitro de África", fue designado tanto por la CAF (Confederación Africana de Fútbol) como por la FIFA para dirigir el Mundial. Pero poco parece importar el permiso de los máximos entes del deporte rey ante las arbitrariedades de la nación norteamericana, que le negó a Somalía la posibilidad de tener por primera vez en su historia un juez en una Copa del Mundo.

¿Y la FIFA?

Donald Trump Gianni Infantino Premio FIFA de la Paz Gianni Infantino entregándole el Premio FIFA de la Paz a Donald Trump. FIFA

La FIFA no pareciera querer involucrarse demasiado. Apenas se dignó a pronunciarse por la situación de Irán, con más impronta en asegurarse que dispute el torneo que en garantizar la seguridad de su delegación, y en el caso del árbitro Artan, solo indicó que la Federación "no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados".

Gianni Infantino, en tanto, no ha hecho otra cosa en todo este tiempo que fortalecer sus lazos con Donald Trump, a quien le entregó el flamante e inédito Premio FIFA de la Paz, creado para la ocasión. Pero esta relación de "amistad" no aparenta ser otra cosa más que un mero sometimiento de la máxima autoridad del fútbol internacional frente al mandatario estadounidense.

En un Mundial muy atravesado por el tenso contexto político internacional y apuntado más a lo económico que a lo deportivo, el fútbol vuelve a quedar en un segundo plano.