Alarma mundialista: un tiroteo sacudió la ciudad donde se aloja la Selección Argentina
Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo en Kansas City, a pocos kilómetros del hotel donde se hospeda la Selección Argentina para el Mundial 2026.
A tan solo cuatro días para el inicio de la Copa del Mundo, la ciudad de Kansas protagonizó un tiroteo en la zona de Troost Avenue este sábado en la madrugada que dejó nueve personas heridas, de acuerdo con los reportes de la Policía local.
El violento acontecimiento ocurrió a doce minutos del Hotel Origin, establecimiento en el que se aloja la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026.
Qué sucedió en Kansas
La vocera del Departamento de Policía de Kansas City, la oficial Alayna González, informó a través de un comunicado publicado por medios locales que la policía recibió una alerta sobre unos disparos en la cuadra 7900 de la calle Troost Avenue alrededor de las cuatro de la madrugada.
Cuando arribaron a la escena, encontraron una multitud que se estaba dispersando y a tres mujeres heridas de bala que fueron trasladadas al hospital. Con el correr de las horas, se conoció que habían otros seis adultos que también tuvieron que acudir a recibir atención médica ya que poseían heridas leves.
Hasta el momento, no hay detenidos por el incidente, no obstante la policía continúa rastrillando la zona en busca de sospechosos.
Inglaterra y Países Bajos: los países que comparten ciudad con Argentina
Por otro lado, Inglaterra y los Países Bajos también tienen sede en Kansas City.
La selección británica está actualmente en Palm Beach en Florida, aunque el sábado 13 de junio viajarán para Kansas que los recibirá durante su estancia en el torneo, teniendo como sede de entrenamiento el Swope Soccer Village, a nueve minutos del lugar del tiroteo.
La selección neerlandesa entrenará en la sede del Kansas City Current, equipo de la NWSL.