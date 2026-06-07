Alarma mundialista: un tiroteo sacudió la ciudad donde se aloja la Selección Argentina

Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo en Kansas City, a pocos kilómetros del hotel donde se hospeda la Selección Argentina para el Mundial 2026.

El hotel en el que se hospeda la Selección Argentina en Kansas City.

A tan solo cuatro días para el inicio de la Copa del Mundo, la ciudad de Kansas protagonizó un tiroteo en la zona de Troost Avenue este sábado en la madrugada que dejó nueve personas heridas, de acuerdo con los reportes de la Policía local.

El violento acontecimiento ocurrió a doce minutos del Hotel Origin, establecimiento en el que se aloja la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026.

Tiroteo en Kansas - hotel selección argentina mundial 2026 La policía de Kansas registró un tiroteo a las cuatro de la madrugada del sábado en Troost Avenue, a 10 minutos del Hotel Origin donde se hospeda la Selección. Captura de Pantalla Qué sucedió en Kansas La vocera del Departamento de Policía de Kansas City, la oficial Alayna González, informó a través de un comunicado publicado por medios locales que la policía recibió una alerta sobre unos disparos en la cuadra 7900 de la calle Troost Avenue alrededor de las cuatro de la madrugada.

Cuando arribaron a la escena, encontraron una multitud que se estaba dispersando y a tres mujeres heridas de bala que fueron trasladadas al hospital. Con el correr de las horas, se conoció que habían otros seis adultos que también tuvieron que acudir a recibir atención médica ya que poseían heridas leves.

Hasta el momento, no hay detenidos por el incidente, no obstante la policía continúa rastrillando la zona en busca de sospechosos.