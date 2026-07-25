China logra un avance histórico en la clonación de arroz híbrido

Un grupo de científicos de China anunció un importante avance en la clonación de arroz híbrido, un desarrollo que podría cambiar el modelo tradicional de producción de semillas y representar un aporte clave para garantizar la seguridad alimentaria a nivel global.

La investigación fue encabezada por Wang Kejian, del Instituto Nacional de Investigación del Arroz de China, y sus resultados fueron publicados en la revista científica Vita. El equipo logró identificar y caracterizar un gen del arroz denominado HUAXU , capaz de inducir un proceso conocido como partenogénesis en las células reproductivas de la planta.

Según los investigadores, este mecanismo permite generar descendencia haploide y, al combinarse con una estrategia de clonación de gametos, consiguió producir plantas genéticamente idénticas al ejemplar original con una eficiencia cercana al 100%.

Durante las pruebas realizadas, que incluyeron distintas variedades de arroz híbrido, varias generaciones de cultivo y ensayos a gran escala en campo, la eficiencia de clonación se mantuvo de manera constante por encima del 99% , sin afectar los niveles normales de rendimiento de las cosechas.

Este resultado representa un paso decisivo hacia el desarrollo de un sistema de "arroz híbrido de una sola línea" , una tecnología que permitiría conservar el vigor híbrido de las plantas a lo largo de sucesivas generaciones sin necesidad de producir nuevas semillas cada año.

Los especialistas explicaron que la denominada eficiencia de clonación mide el porcentaje de semillas obtenidas mediante apomixis inducida —un proceso de reproducción asexual— que conservan exactamente el mismo material genético que la planta madre. Se trata de un indicador fundamental para garantizar la pureza genética de las semillas.

Un cambio en la producción de semillas

Actualmente, los sistemas más utilizados para el cultivo de arroz híbrido requieren una producción anual de semillas debido a que las generaciones siguientes pierden el denominado vigor híbrido, como consecuencia de la segregación genética.

El investigador Wang Kejian sostuvo que el nuevo desarrollo permite superar uno de los mayores desafíos de la mejora genética de cultivos: mantener de forma permanente las ventajas del arroz híbrido mediante semillas que conserven intactas sus características generación tras generación.

De confirmarse su aplicación a gran escala, la innovación podría reducir significativamente los costos de producción de semillas, facilitar el acceso de los agricultores a variedades de alto rendimiento y contribuir a incrementar la productividad agrícola en distintas regiones del mundo.

Los investigadores consideran que este avance constituye un paso fundamental hacia sistemas de producción más eficientes y sostenibles, con potencial para reforzar el abastecimiento mundial de alimentos frente al crecimiento de la demanda y los desafíos impuestos por el cambio climático.