BYD alcanza los 17 millones de vehículos enchufables producidos en China
BYD consolida su expansión internacional al registrar en la primera mitad del año un incremento interanual del 68% en sus ventas.
BYD fabricó en la planta de Xi'an su vehículo enchufable número 17 millones, convirtiéndose en la primera compañía de automoción del mundo en alcanzar esta cifra. La histórica unidad 17 millones ha sido un SEAL 08, la berlina del segmento E presentada recientemente en el Salón de Pekín y que se acaba de lanzar en su país de origen.
En un mercado electrificado cada vez más competitivo, BYD mantiene su posición de liderazgo respaldada por su sólida base tecnológica, su completa gama de productos y una madura estrategia global. No en vano, en la primera mitad de este año, las ventas acumuladas de la compañía han alcanzado 1.808.511 unidades, de las cuales 789.367 corresponden a turismos y pick-ups vendidos fuera de China. Esta cifra representa un incremento interanual del 68%, lo que demuestra un sólido crecimiento internacional.
Los continuos progresos en ventas y reputación comercial son fruto del firme compromiso de BYD con su pilar fundamental: “la tecnología es el rey, la innovación es lo fundamental”.
Las nuevas tecnologías de BYD
Desde comienzos de 2026 BYD ha acelerado la implantación de tecnologías clave para la electrificación y la digitalización inteligente. En marzo de 2026 la marca lanzó la segunda generación de la Blade Battery y su tecnología de carga ultrarrápida FLASH Charging, capaz de realizar una carga completa en tan solo 9 minutos, sumando sólo 3 minutos adicionales a temperaturas de hasta -30 °C, lo que supera así el desafío global de los tiempos de carga.
BYD tiene la previsión de instalar 20.000 estaciones de FLASH Charging en China para este año. Además, antes de que finalice 2027, desplegará 6.000 estaciones fuera de China, de las que 3.000 se repartirán en Europa; con 300 de ellas en España y 50 en Portugal.
Cómo es el BYD SEAL 08
El BYD SEAL 08 es el nuevo buque insignia de BYD en el segmento de las berlinas de representación, un modelo que en su versión 100% eléctrica dispone de una autonomía de 905 km (ciclo CLTC), tecnología de carga ultrarrápida, asistencia de aparcamiento inteligente, sistema de dirección a las ruedas traseras y otras muchas tecnologías capaces de ofrecer una experiencia de viaje de referencia entre las berlinas de su segmento.
La producción del vehículo enchufable número 17 millones de BYD no sólo supone un hito histórico en cuanto a cifras de fabricación y ventas, también representa la culminación de años de dedicación a la innovación tecnológica y al perfeccionamiento de la calidad del producto. Asimismo, es el mejor testimonio de la confianza depositada en los productos de la marca en el mercado global y sus usuarios.
De cara al futuro, BYD seguirá apostando firmemente por la innovación tecnológica, optimizando su implantación industrial a escala mundial y liderando la industria global del vehículo electrificado hacia nuevas cotas con productos de mayor calidad y valor.