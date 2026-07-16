BYD consolida su expansión internacional al registrar en la primera mitad del año un incremento interanual del 68% en sus ventas.

BYD fabricó en la planta de Xi'an su vehículo enchufable número 17 millones, convirtiéndose en la primera compañía de automoción del mundo en alcanzar esta cifra. La histórica unidad 17 millones ha sido un SEAL 08, la berlina del segmento E presentada recientemente en el Salón de Pekín y que se acaba de lanzar en su país de origen.

En un mercado electrificado cada vez más competitivo, BYD mantiene su posición de liderazgo respaldada por su sólida base tecnológica, su completa gama de productos y una madura estrategia global. No en vano, en la primera mitad de este año, las ventas acumuladas de la compañía han alcanzado 1.808.511 unidades, de las cuales 789.367 corresponden a turismos y pick-ups vendidos fuera de China. Esta cifra representa un incremento interanual del 68%, lo que demuestra un sólido crecimiento internacional.

Los continuos progresos en ventas y reputación comercial son fruto del firme compromiso de BYD con su pilar fundamental: “la tecnología es el rey, la innovación es lo fundamental”.

BYD alcanza los 17 millones de vehículos enchufables producidos en China Las nuevas tecnologías de BYD Desde comienzos de 2026 BYD ha acelerado la implantación de tecnologías clave para la electrificación y la digitalización inteligente. En marzo de 2026 la marca lanzó la segunda generación de la Blade Battery y su tecnología de carga ultrarrápida FLASH Charging, capaz de realizar una carga completa en tan solo 9 minutos, sumando sólo 3 minutos adicionales a temperaturas de hasta -30 °C, lo que supera así el desafío global de los tiempos de carga.

BYD tiene la previsión de instalar 20.000 estaciones de FLASH Charging en China para este año. Además, antes de que finalice 2027, desplegará 6.000 estaciones fuera de China, de las que 3.000 se repartirán en Europa; con 300 de ellas en España y 50 en Portugal.