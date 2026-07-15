Christian Kimelman: "El crecimiento de BYD en Argentina es porque los autos realmente son muy buenos"

En una entrevista concedida a MDZ Christian Kimelman , Country Manager de BYD Argentina, explicó la actualidad del mercado de autos eléctricos e híbridos en el país, por qué la compañía es líder en su segmento y por dónde va el plan de expansión en el país, en un mercado en el que crecen las alternativas en movilidad en las grandes ciudades.

- ¿Dónde está hoy el mercado de autos no convencionales como lo están llamando hoy la industria? - En el mercado de vehículos no convencionales, es decir, eléctricos e híbridos enchufables, BYD no solo participa en Argentina sino que lidera este mercado. Hoy día BYD es el líder mundial en vehículos de estas tecnologías y es un mercado automotor que viene desarrollándose, tal vez en contramano al mercado total, que vemos que vino bajando en los últimos meses. Si bien ahora en junio se ve que parecería que tocó una cierta estabilidad, esperamos que así sea. Pero volviendo a la pregunta inicial, es un sector que viene creciendo y BYD Argentina , que viene liderando ese mercado con apenas cinco productos, el lunes pasado lanzamos el sexto producto, con un line up reducido. Actualmente somos el número ocho en el mercado argentino en patentamiento, una posición que nos pone muy contentos y nos fortalece a seguir con pasos firmes y sólidos. De eso se trata el proyecto de BYD en la Argentina . Un proyecto que comenzó con la unidad de negocio "Autos" recién en octubre del año pasado, pero con un diferencial importante. Es una filial propia, con línea directa a la casa matriz en China, con todo lo que eso implica, los mismos estándares corporativos y niveles de exigencia. Por ejemplo, cuando me incorporé en enero, el equipo más grande que me encontré en la empresa era en la posventa. Eso me demuestra también un claro diferencial sobre la importancia de todo el ciclo de vida del producto y la filial propia incorporada al proyecto regional en Brasil. Mientras estamos charlando, ya van saliendo los primeros autos de la mayor fábrica de BYD fuera de China, que está en el norte de Brasil y esa misma fábrica ojalá muy pronto empiece también a traer autos de nuestro país hermano, vecino, acá a la Argentina.

- El proyecto arrancó hace nueve meses y tuvo un crecimiento exponencial, muy rápido. ¿A qué atribuyen desde la compañía este crecimiento? - Sigo aprendiendo todos los días. Para mí, el punto número uno es que los productos, los autos son realmente muy buenos. Creo que el cliente se da cuenta. Hoy por hoy ya llevamos más de 20.000 test drives en Argentina, son 20.000 personas que tocaron nuestros autos. En Argentina estamos desde octubre, acercándonos a 10.000 autos en nuestras calles, lo que demuestra que la conversión es muy alta, es de las más altas, yo llevo más de 20 años en la industria y jamás vi eso. Entonces el cliente que se sube nota que el auto es muy bueno.

BYD tiene una filosofía, tal vez un poco distinta a marcas tradicionales, y es que es muy generosa con el equipamiento. Si tienen la tecnología disponible y es posible traerla, no importa el segmento en el que va a jugar, si es un auto de entrada, un SUV segmento B, sino que ya lo ofrece. Lo llamamos la democratización de la tecnología, con lo cual no es casual que los autos tengan 20 ADAs, los sistemas de seguridad de manejo asistido, semi asistido, que son los primeros pasos para el manejo autónomo.

Acá en Argentina el cliente ya se da cuenta de esas funcionalidades que hacen que el auto sea no solo más seguro. Tenés muchos choques urbanos en los que disminuye la probabilidad que ocurran porque el sistema alerta al conductor, incluso interviene en el manejo en situaciones límites. Es un auto más limpio, más silencioso, porque tenés el auto 100% eléctrico que de por sí es muy silencioso.

Para los clientes que empiezan a decir "che, qué onda con la carga, la infraestructura", tenés la opción de lo que llamamos los súper híbridos DM-i (Dual Mode Intelligent), es una tecnología híbrida que, al contrario de muchos híbridos convencionales, otro tipo de tecnología, el híbrido de BYD constantemente prioriza el manejo eléctrico, si la batería lo permite.

Con lo cual para el cliente que tiene la posibilidad de instalar en su cochera el cargador que viene con el auto, sale todas las mañanas con la batería del auto llena, y se olvida de un tema como el costo del combustible, que hoy por hoy, dependiendo de la familia o del hogar, representa el 10% como mínimo del costo familiar mensual, o incluso más, dependiendo el uso que le dé, sumado otros beneficios, como peajes, significa un ahorro importante.

- Estamos hablando del gasto que tendría en combustible.

- Exactamente. Sólo vas a la estación de servicio para darle un poco de aire a los neumáticos.

- ¿Cuánto tarda la batería en cargarse?

- Es muy buena pregunta y muy frecuente. Es un paradigma también, a mí me pasa también al principio uno va manejando mirando la batería, tenés toda la familia mirando la batería, genera un poco de ansiedad, pero te acostumbras muy rápido. Después te das cuenta que la velocidad de carga, si bien depende de varios factores, en la vía pública la carga es más rápida, en un cargador wallbox doméstico es lo que llamamos semi rápida y después una zapatilla común también la puedo descargar, de hecho, los autos vienen con un cargador doméstico portátil.

Por ejemplo, si uno va a visitar a alguien o a alquilar una casa, no vas a desinstalar todo el wallbox, pero tenés la posibilidad de cargar el auto si llevás el cable, siempre tenés alternativas. La carga más lenta puede llevar 18 horas, pero lo normal, en casa con el cargador que viene, tardás entre 6 y 7 horas, dependiendo también cuán descargada llega la batería a tu casa.

En la mayoría de hogares el auto duerme adentro. Entonces, más allá de la infraestructura pública, que sí es importante para acelerar esa transformación que estamos viendo en el país, no es una premisa condicional para subirse a un auto 100% eléctrico y ni hablar el híbrido.

La gente se da cuenta. De hecho, la recepción del auto 100% eléctrico nos sorprendió. Es mucho más alta de lo que habíamos imaginado. Al principio teníamos proyecciones de 10% de los autos 100% eléctricos, el resto híbrido enchufable y no se está dando. Se está dando mucho más, sobre todo por el BYD DOLPHIN MINI, que es el auto más seguro de la Argentina, según un premio que recibimos hace un mes, se ve por todos lados y se vende bien.

La mayor limitante es el tema de las cocheras, por ejemplo. Acá en Capital es una limitante porque tenés el tema con los vecinos, o la gente que opina que se va a cortar la luz en todo el edificio. En fin, hay muchos "expertos" que aparecen en esos momentos, pero son cosas que se solucionan. También en otros países es una curva de aprendizaje y estamos trabajando en la transformación junto a nuestra red, pero también junto a entes públicos, a consorcios, en fin, a ir transformando y rompiendo esos mitos. Hasta en universidades tuvimos charlas, o sea, hay de todo y la gente lo va entendiendo.

Al argentino lo considero un entusiasta tecnológico, vivimos conectados, sabemos lo que pasa en el mundo. Eso también creo que nos ayudó como marca. BYD, como decía al principio, es la marca líder mundial, entonces no era del todo desconocida. Eso obviamente nos ayudó. Hay autos seguros, limpios, eficientes y con características que uno está acostumbrado a encontrar en marcas de alta gama o de lujo.

- Uno de los grandes desafíos de esta nueva industria automotriz tiene que ver con la autonomía de las baterías. ¿Eso también está cambiando, en los en los súper híbridos es mayor?-

Sí, en los híbridos enchufables, yo diría directamente no es un tema, tenés autonomía. Por ejemplo, el flamante BYD SEL U DM-i un SEL , la camioneta en el segmento C que lanzamos hace 10 días tiene una autonomía combinable (nafta más eléctrico) de 1.105 kilómetros. Vale aclarar que en los híbridos de BYD el motor a combustión no es que tracciona, sino que ayuda a cargar la batería que tracciona el auto.

Entonces el consumo depende de muchas cosas, de la velocidad, como lo estás usando, pero uno de los factores también que se puede regular, es a partir de cuándo le das la instrucción para que vuelva a cargar la batería, el motor al combustión. No es lineal como en el combustible, vas a la estación de servicio y va llenando linealmente de la bomba de cargar el combustible el tanque.

Con electricidad no pasa lo mismo. Los primeros 20% tarda más en cargar y los últimos, o sea, a partir de 80/85% vuelve a tardar más. Entre 20/25% y 80% es la parte más rápida de la carga y es la que se más se habitúa. Porque así como la mayoría de nosotros no llega con el tanque con la última gota a una estación de servicio, tampoco llegás a tu casa con 0%, 1% batería. Llegas al final del día, tenés 30, 40, a veces 60%. A veces en una hora, hora y media o dos, ya tenés otra vez la carga completa.

- ¿Los vehículos de BYD se pueden encontrar en cualquier provincia de la Argentina?

Estamos con tanto éxito que me animo a decir que ya estamos encontrando los autos en la mayoría de las provincias, pero en la red de concesionarios tenemos hoy 16 puntos de ventas. Obviamente, Gran Buenos Aires, pero también La Plata, se extiende a Rosario, Córdoba hasta Mendoza y muy pronto se estarán abriendo algunos más, que ya están apalabrados, es cuestión de semanas.

El plan de comercialización prevé que este año queremos llegar a alrededor de 25 puntos de ventas. Con eso, logrando una cobertura nacional de 70/80% del territorio y no solo la venta, sino también contamos con la posventa, talleres entrenados y certificados. Si uno va a visitar un concesionario, los invito a todos los oyentes que pregunten por el taller que parecen de Fórmula 1. Igualmente, están un poco aburridos los colegas porque la verdad que los autos son buenos. Tienen poco mantenimiento y hay repuestos descentralizados. Cada concesionario tiene un set básico, de repuestos más frecuentes y también tenemos un gran almacén de repuestos en el Gran Buenos Aires, con lo cual hay repuestos disponibles.

Y vuelvo a decir, sobre el proyecto regional y la cercanía con Brasil. En Brasil el último mes vendieron más de 20.000 BYD en un solo mes y ya van tres, cuatro o cinco años de operaciones allá, con lo cual hay muchos repuestos, know how cercano también en Uruguay, en otros países de la región.

- Mencionaste antes que tienen 6 modelos en el mercado y uno de ellos se lanzó el lunes 29 de junio. ¿Qué significa este nuevo lanzamiento? ¿Y qué impulso le da la compañía?

- El BYD Sel U DM-i que lanzamos el último lunes es un SUV del segmento C, que a mi criterio redefine el segmento. Me preguntaban contra con quién competís. Creo que de las marcas tradicionales, algunos clientes lo van a ver y van a hacer el esfuerzo para subirse porque realmente es un auto muy completo, y también me animo a decir que va a haber clientes de marcas de alta gama que lo van a mirar y decir "está bueno". Invito a todos a probarlo, a mí personalmente me encanta. Tuve el placer de manejarlo hace unos meses por primera vez y es notable lo que te transmite el auto, el silencio, el confort del habitáculo. Tiene una pantalla normal, es la más grande del segmento.

¿Y qué significa ese modelo? El modelo anterior fue la BYD SHARK DMO y esos dos últimos lanzamientos son autos que BYD importa y paga los aranceles, no van por los cupos y eso reafirma lo que venimos diciendo, que la estrategia de BYD en la Argentina no depende de una regla de juego actual o una política puntual, sino que tenemos un proyecto a largo plazo y vamos a seguir trayendo más novedades.

Te decía que son seis productos con este último lanzamiento, pero todavía no estamos presentes en varios segmentos. Entonces el crecimiento se da por el crecimiento de boca en boca entre los clientes. Son nuestros mejores vendedores. Con todo respeto a nuestro excelente esfuerzo de ventas que tenemos en el país, es que los clientes atraen a otros clientes, tenemos muchos que se acercan, dice, "mi vecino tiene uno, me contó, contame un poco más". El boca en boca es muy fuerte. Los taxistas ya empiezan a aparecer, todavía no hemos arrancado seriamente con flotas, más que nada por un tema de abastecimiento. La demanda está fuerte.

- ¿Serían flotas de transporte público?

- Flotas de todo el tipo, tenemos empresas de seguridad, también tenemos entes públicos que nos están consultando, porque, vuelvo a decir, el costo de mantenimiento es muy bajo. Hay un tema que no se habla tan directamente, pero es el combustible. Al no cargar más combustible no tenés ese área gris de si usan el auto para otra cosa porque lo cargas y ese cargador está en la empresa de la flota. Tenés un control absoluto del consumo, que ya por sí es bajo, pero lo tenés controlado.

Entonces es un modelo de negocio que crece orgánicamente (boca a boca), crece la red de comercialización crece a través del país y el portfolio, el line up también se expande. Y en muy poco tiempo fortaleciéndose con productos más cercanos que van a estar acá viniendo de Brasil, complementando, lo que viene de China.

- ¿Cómo está este proyecto regional en Brasil y si está previsto en algún momento fabricar en Argentina?

- El proyecto en Brasil está en pleno desarrollo, es una fábrica que tendrá una capacidad de 300.000 unidades por año para abastecer lo que es Brasil en el caso del mercado doméstico, pero también mercados como Argentina o Brasil. De momento quiero ser claro no hay planes de armar un ensamblaje o un montaje acá, pero en abril, cuando algunos periodistas nos acompañaron al Salón en China, nuestra vicepresidenta, terminó diplomáticamente diciendo en BYD todo es posible y BYD dice Build your Dreams, así que por qué no soñar un poco y ojalá algún día se pueda dar.