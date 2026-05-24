BYD confirmó un nuevo SUV para siete pasajeros: ¿cuándo se lanza?

El Ti7 es un SUV de siete plazas con la tecnología híbrida enchufable DM-p de vanguardia de BYD y ya fue confirmado para el Reino Unido.

BYD confirma hoy el lanzamiento del Ti7 para el mercado británico. Este SUV de siete plazas, que ya es un modelo de gran éxito a nivel mundial para la compañía, se convertirá en el BYD más grande y versátil hasta la fecha, ideal para familias numerosas y personas con un estilo de vida activo.

Con unas dimensiones de 5.146 mm de largo, 1.995 mm de ancho y 1.865 mm de alto, el Ti7 impone una presencia imponente en el camino. En la parte delantera, un prominente paragolpes inferior con un acabado en titanio que contrasta con el resto del vehículo, se sitúa bajo una distintiva iluminación LED de doble capa, lo que confiere al nuevo buque insignia de BYD para el Reino Unido un aspecto acorde con su audaz personalidad.

Las líneas robustas y contundentes se mantienen en el resto del vehículo, con proporciones cuadradas acentuadas por los prominentes pasos de rueda, una marcada línea de cintura y una caída vertical en la parte trasera. Dentro de sus elegantes proporciones, el Ti7 alberga tres filas de asientos y un amplio espacio de carga.

BYD Ti7 BYD Ti7

Sistema de propulsión del BYD Ti7 En consonancia con su imponente presencia, el Ti7 incorpora el sistema de propulsión híbrido enchufable Dual Mode Performance (DM-p) de BYD. La tracción corre a cargo de dos motores eléctricos que impulsan las cuatro ruedas, además de un motor de gasolina turboalimentado de 1.5 litros, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y una autonomía eléctrica combinada (WLTP) de 127 kilómetros.