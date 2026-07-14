Peugeot acelera su ritmo en el segmento de vehículos utilitarios en la primera mitad de 2026

Peugeot registra un crecimiento del 187% en junio de 2026 en comparación con junio de 2025 en el segmento de vehículos comerciales.

Peugeot registró un crecimiento del 187 % en junio de este año en comparación con el mismo periodo de 2025 en el segmento de vehículos comerciales ligeros, impulsado por las ventas de la Expert y la Boxer. Comparando el primer semestre de 2026 con el de 2025, el crecimiento de la gama es del 104,5 %.

“Este resultado es fruto del trabajo de Peugeot por ofrecer un producto integral a los clientes que utilizan su coche como herramienta de trabajo. Este crecimiento también pone de manifiesto la solidez y adaptabilidad de nuestra gama a diferentes mercados, además de ofrecer una excelente relación calidad-precio”, afirma Fabiana Figueiredo, directora de la marca Peugeot en Sudamérica.

Protagonismo de la Peugeot Expert En el segmento de furgonetas D, la Peugeot Expert continúa su crecimiento, registrando un aumento del 26 % en junio con respecto a mayo. El modelo también muestra un crecimiento del 17,1 % en el trimestre en comparación con el primer trimestre de este año y mantiene un incremento del 176 % en lo que va del año en comparación con 2025.

Así le fue a la Peugeot Boxer En el segmento de furgonetas eléctricas, la Peugeot Boxer registró un fuerte crecimiento en ventas, con un aumento del 40 % al comparar junio de este año con el año anterior. Además, mantuvo este crecimiento con un 96 % en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

Cómo le fue a la Peugeot Partner Rapid En el segmento de furgonetas B, la Peugeot Partner Rapid registró un incremento del 9,1 % en el trimestre en comparación con el trimestre anterior. Comparando el primer trimestre de 2025 con el primer trimestre de 2026, la furgoneta experimentó un crecimiento del 39 % en el segundo trimestre.