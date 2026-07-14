Las ventas de Jeep aumentaron en la primera mitad del año: cómo le fue a Renegade y Compass

Jeep registró 10.255 unidades en junio y cerró el primer semestre de 2026 con crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior. En lo que va del año, la marca ya ha registrado 56.424 vehículos, lo que evidencia su competitividad en el mercado nacional.

Con una gama completa alineada con las demandas del consumidor brasileño, Jeep continúa fortaleciendo su presencia en el país, respaldada por la innovación, la tecnología y un sólido catálogo de SUV, que se completará aún más con la llegada del nuevo Jeep Avenger a finales de 2026.

El Jeep Compass sigue siendo el líder entre los SUV medianos en Brasil. En el primer semestre del año, vendió más de 27.000 unidades, manteniendo su posición de liderazgo en su segmento incluso en un mercado cada vez más competitivo.

En junio, el Compass alcanzó las 4.100 unidades vendidas. Este SUV refuerza su relevancia en el mercado brasileño gracias a una gama de tecnología avanzada y gran potencia, que combina alto rendimiento, tecnología, seguridad y una capacidad todoterreno sin igual en su categoría.

El nuevo Jeep Renegade vendió 4.533 unidades en junio, un 5% más que el mes anterior, lo que refuerza su relevancia en el segmento de los SUV compactos. Las versiones híbridas MHEV representaron el 48% de las unidades del Jeep Renegade vendidas en el segundo trimestre, lo que demuestra el éxito de estas versiones. En lo que va del año, el Renegade ha vendido 21.000 unidades.

El Jeep Commander experimentó un aumento del 14 % en las ventas durante el primer semestre del año en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando las 8224 unidades vendidas. Este modelo es líder entre los SUV de 7 plazas y ofrece la mejor combinación de diseño, rendimiento, tecnología, alto nivel de confort y sofisticación, además de capacidad 4x4. Este año, el Commander estrenó el nuevo motor híbrido MHEV de 48 V en las versiones Limited y Overland con motor T270.

“Tuvimos un primer semestre importante, incluso en un escenario desafiante, con una gama competitiva y tecnológica en todas las categorías del segmento SUV. El Compass confirmó una vez más su liderazgo entre los SUV medianos y finalizó el semestre por delante de sus competidores. El Renegade, con la llegada de todas sus evoluciones y las versiones MHEV que presentamos a finales de marzo, está ganando cada vez más terreno entre los SUV grandes. Y el Commander se aseguró el liderazgo entre los SUV grandes de 7 plazas en Brasil, reforzando su propuesta diferenciada en su categoría”, destacó Hugo Domingues, director de Jeep para Sudamérica.

“Seguimos confiando en lo que nos depara la segunda mitad del año, ampliando nuestra gama de modelos con la llegada del nuevo Jeep Avenger y reafirmando toda la capacidad, la tecnología, la comodidad y el estatus icónico de la marca Jeep en el mercado brasileño”, añadió Hugo.

Toda la gama nacional de Jeep viene con una garantía de 5 años y asistencia las 24 horas en todo el país, lo que refuerza la fortaleza y el alcance de la marca en Brasil, una importante ventaja competitiva en nuestro país.