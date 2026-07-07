Stellantis comenzó la producción en serie del Jeep Avenger

El nuevo Jeep Avenger , un éxito mundial para la marca, da un paso más hacia su debut en Brasil. El modelo, cuya producción en serie ha sido anunciada por Stellantis , también incorporará el motor híbrido T200 12V MHEV en todas sus versiones cuando llegue al mercado brasileño.

El nuevo Jeep Avenger , el primer vehículo híbrido MHEV producido en la planta de Porto Real (RJ), representa un hito importante para Jeep en el país. Se trata de un producto global, ahora desarrollado también con un enfoque en las demandas del consumidor brasileño, que combina características que integran el uso urbano, la eficiencia energética y las reconocidas capacidades de la marca.

La tecnología híbrida MHEV contribuye a una conducción más eficiente al brindar apoyo eléctrico al motor de combustión. El sistema es capaz de suministrar energía mecánica y eléctrica, funcionando en conjunto con la arquitectura eléctrica convencional del vehículo.

La gestión electrónica coordina los modos de operación, optimizando el consumo de combustible, la disponibilidad de torque y la respuesta del acelerador, atributos que hacen que la experiencia de conducción sea más ágil y refinada. Además, esta tecnología contribuye a la estrategia de descarbonización de Stellantis , junto con una serie de beneficios en el país, como la exención total o parcial del IPVA (impuesto sobre bienes inmuebles vehiculares) en algunos estados y la exención de la restricción de rotación vehicular en la ciudad de São Paulo.

“Con la llegada del motor híbrido 12V MHEV a todas las versiones del nuevo Jeep Avenger , damos otro paso importante en la evolución de la marca en Brasil y Sudamérica”, destaca Hugo Domingues, director de la marca Jeep para Sudamérica. “Este es un Jeep producido por brasileños y para brasileños, desarrollado para satisfacer las necesidades de nuestro mercado, combinando eficiencia, rendimiento y la capacidad que caracteriza a Jeep .

Características del Jeep Avenger

El nuevo Avenger llegará con un paquete tecnológico avanzado, diseñado para ofrecer mayor conectividad, seguridad y placer de conducción. Estamos seguros de que este modelo revolucionará el segmento, estableciendo un nuevo referente en innovación y actitud para los consumidores brasileños”, concluye Hugo.

El paquete tecnológico del nuevo Jeep Avenger también se verá mejorado con el asistente de voz con ChatGPT integrado, en colaboración con OpenAI. Esta solución amplía las posibilidades de interacción a bordo e incorpora funciones de inteligencia artificial a la rutina diaria de los ocupantes, haciendo que la experiencia sea más intuitiva, conectada y acorde con las nuevas demandas de movilidad.

Expectativas del Jeep Avenger

Con líneas modernas y una identidad visual inconfundible, el nuevo Jeep Avenger combina innovación con elementos clásicos de la marca. La parrilla de siete ranuras y los pasos de rueda trapezoidales, presentes desde los primeros modelos Jeep para uso civil, refuerzan la conexión con la tradición y contribuyen a crear una presencia robusta, auténtica y aventurera.

La llegada del modelo a Brasil también se ha caracterizado por momentos de gran visibilidad. Desde el Salón del Automóvil de São Paulo, donde el modelo fue uno de los protagonistas del evento, hasta este año, cuando el nuevo Jeep Avenger hizo su estreno mundial en las calles de Río de Janeiro como vehículo oficial del evento "Todo Mundo no Rio", reforzando así su conexión con el público brasileño.

Con producción nacional, un motor híbrido MHEV de 12 V y un paquete tecnológico alineado con las tendencias globales, el nuevo Jeep Avenger se prepara para competir en uno de los segmentos de mercado más competitivos, ofreciendo a los consumidores brasileños una combinación de eficiencia, innovación y la actitud Jeep.