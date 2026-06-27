Todo sobre el nuevo Jeep Renegade: cambios en diseño, interior y equipamiento

El Jeep Renegade presenta una renovación integral orientada a consolidar su posicionamiento dentro del segmento de los SUV compactos (B-SUV), incorporando modificaciones en su fisonomía exterior y mejoras funcionales en la cabina sin alterar los rasgos clásicos de la marca.

Este modelo, que registra un volumen de producción superior a las 700.000 unidades en la región desde su lanzamiento original en 2015, se produce en el Polo Automotor Stellantis de Goiana, Brasil.

En el sector frontal, la línea 2027 introduce una reinterpretación de la parrilla de siete ranuras, que ahora exhibe un formato más robusto y sofisticado. El conjunto se complementa con paragolpes rediseñados que acentúan la agresividad visual del vehículo y un sistema de iluminación provisto de faros circulares Full LED integrados.

En la sección trasera se conservan las ópticas con la característica forma de equis, un elemento inspirado en los históricos modelos Willys. A su vez, la carrocería mantiene la presencia de los denominados easter eggs, pequeños detalles decorativos ocultos que remiten a la historia de la firma y a la naturaleza.

Puertas adentro, el habitáculo del utilitario deportivo muestra un avance en materia de calidad percibida, ergonomía y componentes multimedia. El tablero de instrumentos pasa a ser completamente digital con una pantalla de 7 pulgadas configurable disponible para todas las opciones de la gama.

El centro de la escena tecnológica lo ocupa el nuevo sistema multimedia Uconnect de 10 pulgadas High. Este dispositivo cuenta con una interfaz de respuesta rápida, visualización de alta definición y compatibilidad inalámbrica para el emparejamiento de teléfonos inteligentes, sumando además bocas de conexión USB tanto para las plazas delanteras como para las traseras. De acuerdo con el nivel de equipamiento seleccionado, los tapizados combinan opciones de tela y cuero con costuras en contraste y bordados específicos en los respaldos delanteros. La variante de entrada suma butaca con regulación eléctrica para el conductor.

La propuesta mecánica del Jeep Renegade 2027 se concentra en el motor T270 de 1.3 litros con tecnología de sobrealimentación por turbo. Este bloque se caracteriza por su entrega de torque a bajas revoluciones, lo que favorece una aceleración ágil en el tránsito urbano y capacidad de respuesta durante los sobrepasos en ruta. Los desarrollos de ingeniería de Stellantis aplicados a este propulsor buscan optimizar la entrega de potencia sin elevar los niveles de consumo de combustible, reduciendo las vibraciones de funcionamiento y controlando el índice de emisiones contaminantes.

El motor se combina con dos tipos de transmisiones automáticas:

Caja automática de 6 velocidades: Destinada a las versiones con tracción simple (4x2) denominadas Altitude, Night Eagle y Sahara.

Caja automática de 9 velocidades: Configuración exclusiva para la variante Willys, asociada a un sistema de tracción integral (4x4).

Jeep Renegade Jeep

La estructura de resguardo del vehículo se compone de una dotación de seguridad pasiva que incluye 6 airbags de serie para todas las versiones, distribuidos en dos bolsas frontales, dos laterales y dos de cortina.

A partir del nivel de equipamiento Altitude, el modelo incorpora de serie un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) que comprende las siguientes funciones:

Control de velocidad crucero y limitador de velocidad.

Asistente para el mantenimiento activo de carril.

Alerta de precolisión frontal.

Indicador de monitoreo de punto ciego.

Sistema de detección de señales de tránsito.

Detector de fatiga del conductor.

La opción Willys se posiciona como el tope de la familia Renegade 2027, reuniendo los elementos de mayor capacidad todoterreno de la gama. Esta variante utiliza llantas de aleación de 17 pulgadas calzadas con neumáticos de uso mixto Scorpion ATR+, diseñados para incrementar la adherencia en superficies de tierra, barro o ripio.

Dispone del sistema de gestión de tracción Jeep Selec Terrain, una herramienta electrónica que permite adaptar los parámetros de entrega de fuerza y frenado de acuerdo con los diferentes tipos de suelo. En su interior, suma asientos con la firma Willys bordada, pantalla de 10 pulgadas con conexión inalámbrica, instrumental digital configurable de 7 pulgadas y un techo solar panorámico con apertura eléctrica.

Jeep Renegade Jeep

Los valores vigentes para las diferentes configuraciones del modelo en el mercado son los siguientes: