Jeep ofrece condiciones especiales para dos versiones de Renegade y Compass

Jeep anuncia condiciones especiales para taxistas y conductores de aplicaciones de transporte compartido al adquirir los nuevos modelos Renegade Longitude híbrido MHEV y Compass Sport . Estas ofertas están vinculadas al Programa Move Brasil, una iniciativa del Gobierno Federal que busca facilitar la adquisición de vehículos y fortalecer el apoyo a quienes utilizan su automóvil como herramienta esencial de trabajo.

Para los taxistas exentos de los impuestos ICMS e IPI, Jeep ha preparado algunas oportunidades imperdibles:

Además del descuento por compra, Jeep incluye la matriculación en la oferta. Esta iniciativa garantiza una mayor eficiencia operativa y reduce los costes de adquisición de un coche nuevo para el cliente.

Para los taxistas que no tienen una exención y/o los conductores de aplicaciones de transporte compartido, Jeep también ofrece opciones competitivas, sin pago inicial, con una tasa de interés del 0,99 % y un período de gracia de 6 meses:

Jeep Renegade Longitude Hybrid MHEV: 72 cuotas de R$ 2.900

Jeep Compass Sport: 72 cuotas de R$ 2.950

En esta oferta, Jeep incluye un descuento total en el Impuesto sobre la Propiedad Vehicular (IPVA) y los costos de matriculación de 2026. Esta es una condición competitiva que facilita el flujo de caja del profesional. Al ser un híbrido ligero, el Jeep Renegade Longitude también se beneficia de ventajas fiscales como la exención o descuentos en el IPVA en algunos estados y la exención del sistema de rotación vehicular en la ciudad de San Pablo.

Banco Stellantis es uno de los bancos acreditados por el BNDES, que facilita el servicio al cliente para vehículos Jeep y pone en marcha las condiciones de financiación del Programa Move Brasil en ambas categorías.

Cómo acceder a la propuesta de Jeep

Para acceder a las condiciones especiales de Jeep, los taxistas y los conductores de aplicaciones de transporte compartido solo tienen que visitar un concesionario y presentar la documentación correspondiente a su categoría para obtener descuentos con facturación directa de fábrica.

Las ofertas son válidas durante la vigencia del programa Move Brasil y pueden consultarse en todos los concesionarios Jeep de Brasil.