Todo sobre el hito de Leapmotor: 101.267 autos entregados y un crecimiento del 102%

Leapmotor duplicó sus ventas interanuales en julio al registrar 101.267 unidades entregadas en todo el mundo.

Leapmotor alcanzó un volumen global de 101.267 vehículos entregados durante julio de 2026, cifra que representa un incremento del 102% en la comparación interanual respecto del mismo mes de 2025. Este desempeño marca la primera oportunidad en que la empresa supera la barrera de las 100.000 unidades en un período mensual.

El volumen de julio representó además el quinto mes consecutivo de avance en las entregas, con una suba del 8,45% frente a los 93.376 vehículos registrados en junio.

Leapmotor B10 ultra híbrido Leapmotor Balance del acumulado anual y ofensiva de producto en China En el período comprendido entre enero y julio de 2026, la automotriz acumula un total de 457.754 vehículos entregados a nivel global, lo que implica una expansión del 68,42% frente a igual lapso del año previo.

Este crecimiento operativo estuvo acompañado por una renovación en el catálogo de productos disponible en el mercado chino: