Todo sobre el hito de Leapmotor: 101.267 autos entregados y un crecimiento del 102%
Leapmotor duplicó sus ventas interanuales en julio al registrar 101.267 unidades entregadas en todo el mundo.
Leapmotor alcanzó un volumen global de 101.267 vehículos entregados durante julio de 2026, cifra que representa un incremento del 102% en la comparación interanual respecto del mismo mes de 2025. Este desempeño marca la primera oportunidad en que la empresa supera la barrera de las 100.000 unidades en un período mensual.
El volumen de julio representó además el quinto mes consecutivo de avance en las entregas, con una suba del 8,45% frente a los 93.376 vehículos registrados en junio.
Balance del acumulado anual y ofensiva de producto en China
En el período comprendido entre enero y julio de 2026, la automotriz acumula un total de 457.754 vehículos entregados a nivel global, lo que implica una expansión del 68,42% frente a igual lapso del año previo.
Este crecimiento operativo estuvo acompañado por una renovación en el catálogo de productos disponible en el mercado chino:
Junio: Presentación de versiones actualizadas para los SUV C10, C11 y C16, junto con el lanzamiento de su primer vehículo multipropósito (MPV), denominado D99.
Julio: Comercialización de los actualizados B01 (sedán) y B10 (SUV), desarrollados sobre una arquitectura con plataforma de carga rápida de 800 V y variantes de rango extendido.
Segmento compacto: Apertura de preventas del modelo A05, concebido para competir dentro del segmento de entrada de vehículos eléctricos en China.
Puntos clave del informe de julio de 2026
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Entregas mensuales globales: 101.267 unidades (+102% interanual / +8,45% vs. junio).
Acumulado enero-julio 2026: 457.754 unidades (+68,42% interanual).
Hito industrial: Primera startup china de vehículos eléctricos en superar las 100.000 entregas en un mes.
Lanzamientos recientes: Modelos B01 y B10 con plataforma de 800 V, MPV D99 y preventa del A05.
Ventas en México: Más de 900 unidades acumuladas al segundo mes de comercialización.