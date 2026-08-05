Leapmotor B10, el vehículo para pasajeros 100 % eléctrico más vendido en España en julio

El SUV compacto de Leapmotor registra 506 matriculaciones y alcanza una cuota del 4,7% en el mercado español de turismos eléctricos.

El Leapmotor B10 se ha situado como el vehículo de pasajeros 100 % eléctrico más matriculado en España durante julio. A pocos meses de su lanzamiento, el SUV compacto alcanzó 506 matriculaciones y una cuota de mercado del 4,7%.

Este resultado contribuye a situar a Leapmotor en el tercer puesto del mercado español de turismos 100 % eléctricos por marcas. En julio, la firma registró 781 matriculaciones, un 214 % más que en el mismo mes de 2025, y alcanzó una cuota del 7,3%.

En el acumulado de enero a julio de 2026, Leapmotor suma 3.691 matriculaciones en España, lo que supone un crecimiento del 18,9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Leapmotor B10 Así es el Leapmotor B10 En el habitáculo, el Leapmotor B10 combina amplitud, confort y materiales de calidad, ofreciendo 2.390 mm de espacio longitudinal para los pasajeros, 1.400 mm de anchura en la segunda fila y un generoso baúl modular que puede alcanzar los 1.415 litros de capacidad total.

El apartado tecnológico está respaldado por la arquitectura Leap 3.5 y un conjunto de 17 asistentes a la conducción que refuerzan la seguridad y la conectividad.