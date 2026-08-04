Opel conmemora seis décadas del lanzamiento de la tercera generación del Rekord, el primer modelo de la marca en superar el millón de unidades producidas.

60 años del Opel Rekord C: la historia del clásico que inspiró al nuevo Opel Astra

60 años del Opel Rekord C: la historia del clásico que inspiró al nuevo Opel Astra

60 años del Opel Rekord C: la historia del clásico que inspiró al nuevo Opel Astra

En agosto de 1966, Opel presentó la tercera generación del Rekord C, un vehículo que significó una evolución profunda dentro del segmento mediano. Concebido para ofrecer versatilidad y accesibilidad, el modelo se comercializó en versiones berlina de dos y cuatro puertas, familiar de tres y cinco puertas, furgón de reparto y una variante cupé de estilo fastback.

Al finalizar su ciclo de fabricación en diciembre de 1971, la marca registró más de 1,25 millones de unidades ensambladas, convirtiéndose en el primer modelo de la automotriz de Rüsselsheim en superar la barrera del millón de ejemplares comercializados.

60 años del Opel Rekord C: la historia del clásico que inspiró al nuevo Opel Astra Opel Innovaciones mecánicas y de chasis El Rekord C introdujo avances técnicos relevantes para la época en materia de dinámica de marcha y seguridad activa:

Suspensión trasera: Reemplazó los elásticos de ballesta por un esquema de resortes helicoidales, brazos de suspensión dobles y barra Panhard, incrementando el confort de marcha.

Frenos y seguridad: Fue el único vehículo de su clase en equipar de fábrica un sistema de frenado de doble circuito asistido por servofreno, con discos en el eje delantero.

Motorizaciones CIH: La oferta motriz con árbol de levas en la tapa de cilindros (CIH) abarcó bloques de cuatro y seis cilindros, con potencias que iban desde los 58 CV hasta los 106 CV en cilindradas de entre 1,5 y 2,2 litros. Versiones deportivas y legado en la cultura popular A partir de la primavera de 1967, la gama sumó el Fastback Coupé, caracterizado por la ausencia de pilar B y sus líneas con diseño tipo "botella de Coca-Cola". Ese mismo año debutó el Rekord Sprint con motor 1.9 de 106 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 12,5 segundos.

El mito de la 'Black Widow': En 1968, desarrolladores de la marca construyeron de forma independiente una variante de competición del Grupo 5 basada en el Rekord 1900 S. Equipada con dos carburadores dobles, erogaba 180 CV de potencia (el doble que el modelo de serie), logrando registros destacados en trazados como Hockenheimring con Erich Bitter al volante.