Todo sobre el nuevo Opel Corsa GSE: el Corsa de serie más potente de la historia

Opel develó la variante más prestacional de su modelo compacto, impulsada por un esquema eléctrico de alta potencia y puesta a punto específica.

Opel oficializó la presentación del Corsa GSE, la variante de altas prestaciones que se posiciona como el modelo de producción más potente en la historia del vehículo compacto. La presentación pública del modelo está programada para el Salón del Automóvil de París, con el inicio de comercialización previsto hacia finales de año.

Este exponente toma la posta de las históricas variantes deportivas GSi y OPC, adaptando la filosofía del clásico hot hatch a un esquema motriz de cero emisiones.

Potencia eléctrica y conjunto dinámico El nuevo Corsa GSE comparte la arquitectura de propulsión eléctrica con el Mokka GSE, erogando una potencia de 281 CV (207 kW) y un torque instantáneo de 345 Nm. Esta configuración otorga una relación peso-potencia de 181 CV por cada 1.000 kilogramos de peso, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

Para canalizar el rendimiento al asfalto, el equipo de ingeniería desarrolló una puesta a punto de chasis orientada al manejo deportivo:

Tracción y transmisión: Sistema de tracción delantera equipado con un diferencial autoblocante Torsen multidisco de deslizamiento limitado.

Chasis y suspensión: Esquema de suspensión con altura rebajada, amortiguadores hidráulicos de calibración específica, barras estabilizadoras de mayor rigidez y ejes reforzados.

Sistema de frenos: Discos ventilados de alto rendimiento con pinzas fijas de cuatro pistones en el eje delantero.

Dirección y pedales: Calibración directa del sistema de asistencia de dirección y respuesta inmediata en el pedal del acelerador. El legado deportivo: de la era GSi y OPC al entorno GSE La llegada de la denominación GSE representa la evolución de una estirpe de deportivos compactos iniciada en 1988: