El deportivo de BYD ya tiene precio: todos los detalles

DENZA, la marca de autos premium orientada a la tecnología del Grupo BYD , ha anunciado los precios del Z9 GT, el modelo que lidera su lanzamiento en el Reino Unido.

Tras su presentación en el Salón del Automóvil de París (DENZA), los compradores del Reino Unido ya pueden realizar pedidos de este elegante shooting brake de alta gama. Tanto si optan por la versión híbrida enchufable Super DM como por la totalmente eléctrica, el Z9 GT cuenta con un nivel de equipamiento técnico y de serie líder en su clase.

El Z9 GT se lanza con un sistema de propulsión totalmente eléctrico, con un precio de venta recomendado a partir de 105.000 £. El vehículo eléctrico utiliza una configuración de tres motores (uno en la parte delantera y dos en la trasera), lo que resulta en una potencia combinada de 1.156 CV y un par motor de 1.210 Nm. Esto permite al Z9 GT acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 2,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 269 km/h. Su batería de 122 kWh ofrece una autonomía eléctrica de 600 km.

Más adelante, el híbrido enchufable DM, con un precio a partir de 95.000 libras esterlinas, se unirá al EV en la gama Z9 GT . Su sistema de propulsión híbrido enchufable consta de tres motores que funcionan en conjunto con una batería de 63,82 kWh.

En modo totalmente eléctrico, el Z9 GT DM puede recorrer hasta 203 km con una sola carga. Sin embargo, un motor de gasolina turboalimentado de 2,0 litros y cuatro cilindros aumenta la autonomía hasta 800 km con una carga completa y el depósito lleno de gasolina. Con una potencia total de 776 CV y 1.035 Nm, la variante DM puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y su velocidad máxima es de 259 km/h.

La carga FLASH de BYD establece nuevos estándares para los vehículos eléctricos

El Z9 GT es el primer modelo del Grupo BYD en incorporar la carga FLASH en el Reino Unido. Con velocidades de hasta 1500 kW, permite que el Z9 GT se recargue del 10 al 70 % en solo cinco minutos y del 10 al 97 % en tan solo nueve minutos. Esta última cifra equivale a añadir 323 millas de autonomía WLTP en ese tiempo. Incluso a -30 °C, el Z9 GT puede recargarse del 20 al 97 % en 12 minutos. Estos tiempos también se aplican a la batería del DM.

La tecnología de chasis de la plataforma e³ marca un hito en el segmento premium

Gracias a la plataforma e³ de DENZA, el Z9 GT incorpora tecnologías de chasis pioneras. La suspensión neumática de doble cámara DiSus-A se ajusta entre dos niveles de rigidez, priorizando la comodidad o el manejo según las condiciones. Además, la integración de DiSus-A con el Control de Movimiento del Vehículo (VMC) de DENZA permite que la suspensión se comunique con los sistemas de frenado y dirección, con tiempos de transmisión de señal de tan solo 10 milisegundos. Estas rápidas reacciones permiten al Z9 GT responder a un reventón de neumático, manteniendo una trayectoria recta y segura dentro del carril a velocidades de hasta 180 km/h.

Un sistema de dirección en el eje trasero permite que las ruedas traseras giren de forma sincronizada o independiente no solo de las delanteras, sino también entre sí. Esto permite al Z9 GT realizar maniobras como el desplazamiento lateral con una inclinación de hasta 8,5 grados, un giro de 360° y un radio de giro de tan solo 5,35 m, tan reducido como el de muchos utilitarios. Entre los servicios de asistencia al estacionamiento, el Z9 GT puede identificar un espacio y aparcar marcha atrás, un proceso que se puede activar tanto desde el asiento del conductor como de forma remota mediante la aplicación para smartphone.

Un equipamiento interior completo de serie en el deportivo de BYD

Todos los Z9 GT están equipados con tapicería de cuero Nappa, con calefacción, ventilación y función de masaje en los asientos delanteros y en los laterales de la segunda fila. Los pasajeros de la parte trasera también disfrutan de reposapiés extendidos y respaldos reclinables para ofrecer una comodidad excepcional en cada viaje.

Todos los ocupantes pueden disfrutar del sistema de sonido premium, desarrollado por los especialistas franceses en audio Devialet específicamente para el Z9 GT. Este sistema de 20 altavoces ofrece una potencia total de 1150 W y utiliza Dolby Atmos, que dirige el sonido con precisión por todo el habitáculo para lograr mayor detalle, claridad y separación sonora. Entre los asientos delanteros se encuentra un frigorífico de doble función con una capacidad de cuatro litros. Este frigorífico no solo enfría alimentos y bebidas entre -6 °C y 6 °C, sino que también los calienta entre 35 °C y 50 °C.

Aunque el nivel de equipamiento de serie es increíblemente alto, los clientes del DENZA Z9 GT pueden personalizarlo a su gusto. Entre los extras opcionales se incluyen retrovisores digitales (1600 £) y llantas de aleación de 21 pulgadas (2500 £) en lugar de las de 20 pulgadas de serie. Hay siete colores de pintura exterior para elegir. Tres tonos, Negro Obsidiana, Plata Arenisca y Blanco Nieve, están disponibles sin coste adicional, mientras que Verde Esmeralda, Gris Dolomita y Azul Medianoche cuestan 2500 £ adicionales. Dos acabados mate, Cobre Mate y Negro Sombra Mate, cuestan 4500 £.