Todo sobre la apuesta de Toyota por el hidrógeno: del Mirai al Rally Dakar 2027

En el marco del Toyota Environmental Challenge 2050, Toyota mantiene una postura firme respecto al uso del hidrógeno como vector energético clave para alcanzar la neutralidad de carbono. La estrategia de la marca no se limita a una única alternativa, sino que propone un enfoque multitecnológico que combina modelos híbridos, híbridos enchufables, 100% eléctricos a batería y sistemas propulsados por hidrógeno.

Esta visión busca adaptar la electrificación a las realidades operativas de cada mercado y sector del transporte, abarcando desde vehículos particulares hasta el transporte pesado de mercaderías.

El exponente de serie de esta tecnología es el Toyota Mirai , un sedán impulsado por una pila de combustible de hidrógeno (FCEV) que logra una autonomía de hasta 650 kilómetros y posee la particularidad de purificar el aire a su paso mediante sus filtros de admisión.

Más allá de la pila de combustible, la automotriz trabaja en el desarrollo de motores de combustión interna adaptados para quemar hidrógeno en estado gaseoso y líquido. Esta tecnología ya se implementa en diferentes escalas:

Para Toyota, el deporte motor representa el banco de pruebas más exigente para validar la durabilidad y respuesta técnica de sus componentes antes de trasladarlos a la producción en serie.

Proyectos de competición con hidrógeno: La división TOYOTA GAZOO Racing compite en Japón en la categoría Super Taikyu con el GR Corolla H2 alimentado por hidrógeno líquido. En paralelo, avanza con el prototipo GR LH2 Racing Concept orientado al Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y desarrolla la pick-up DKR GR FC Hilux con tecnología de pila de combustible de cara al Rally Dakar 2027.

Toyota GR LH2 Racing Concept Toyota

La diversificación de opciones mecánicas le permite a la marca atender necesidades disímiles de uso cotidiano, comercial y profesional. El desarrollo continuo de la tecnología de hidrógeno refuerza el objetivo institucional de acelerar la descarbonización del transporte sin descuidar la practicidad ni la infraestructura requerida por los usuarios a nivel global.