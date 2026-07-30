Toyota actualizó el GR Corolla para 2026: todas las novedades

La experiencia de GAZOO Racing en el automovilismo deportivo se materializa en el Toyota GRMN Corolla 2026 , la máxima evolución del GR Corolla. Combinando ingeniería derivada del automovilismo, mayor rendimiento y mejoras orientadas a la pista, el GRMN Corolla está diseñado para ofrecer la máxima experiencia de conducción.

Desarrollado a través de exhaustivas pruebas en Nürburgring y las lecciones aprendidas en la competición Super Taikyu bajo la dirección de Morizo, el alter ego del presidente de Toyota , Akio Toyoda, el GRMN Corolla presenta mejoras de rendimiento exclusivas, aerodinámica optimizada y perfeccionamientos del chasis diseñados para condiciones de conducción exigentes.

Fabricado en la planta de Motomachi de Toyota Motor Corporation en Japón, principalmente para Norteamérica, Japón y Australia, este hatchback de alto rendimiento enfocado en la pista estará disponible a finales del verano en colores exclusivos Zero Gravity o Gravel, con un precio de venta sugerido inicial de 64.360 dólares. La producción estará limitada a 730 unidades en todo el mundo.

El GRMN Corolla representa la máxima expresión del GR Corolla , diseñado para intensificar la conexión entre el coche y el conductor e inspirar confianza incluso al límite de sus prestaciones. Desarrollado con un enfoque exclusivo en la capacidad de respuesta, el control y la experiencia de conducción, busca un carácter más audaz y visceral gracias a un mayor par motor y una serie de mejoras específicas, derivadas directamente de la competición y de intensas pruebas en circuito.

Su desarrollo refleja las lecciones aprendidas a través de la competición en la serie Super Taikyu y las repetidas pruebas en Nürburgring, donde se perfeccionaron piezas aerodinámicas específicas, componentes de la suspensión y un control optimizado de la tracción integral para ayudar a elevar el rendimiento.

En el interior, el GRMN Corolla continúa con esa filosofía centrada en el conductor, con un habitáculo evolucionado que incluye asientos específicos y un panel de instrumentos aterciopelado, creando un entorno más enfocado diseñado para ayudar al conductor a concentrarse plenamente en la ruta.

Toyota GR Corolla 2026

En las carreras de la Super Taikyu Series y en Nürburgring, los coches alcanzan altas velocidades y están sometidos a elevadas fuerzas G laterales. Para maximizar el rendimiento en estas condiciones, es fundamental mantener las cuatro ruedas firmemente apoyadas en el suelo.

El GRMN Corolla incorpora componentes aerodinámicos de alto rendimiento desarrollados exclusivamente para mejorar la estabilidad en ruta. Su toma de aire en el capó, las tomas de aire en los guardabarros, los alerones laterales delanteros y el alerón trasero incorporan conocimientos adquiridos en competición, probados en el GR Corolla con motor de hidrógeno que compite en la Super Taikyu Series.

Tras un exhaustivo proceso de ensayo y error en la Super Taikyu Series, se realizó un ajuste preciso en Nürburgring. Este proceso incluyó el ajuste del ángulo del alerón trasero, que cuenta con un mecanismo de ajuste de cinco posiciones, en incrementos de 1 grado durante las pruebas de conducción con pilotos profesionales para verificar su eficacia y determinar la configuración óptima.

Suspensión específica del Toyota GR Corolla ajustada mediante el desarrollo en Nürburgring

La suspensión del GRMN Corolla emplea amortiguadores monotubo delanteros y traseros exclusivos con muelles de rebote para mejorar la tracción interior de las ruedas durante las curvas y para un rendimiento superior en curvas a alta velocidad.

La superficie de la pista de Nürburgring presenta condiciones que provocan un recorrido vertical de la suspensión considerablemente mayor que el de los circuitos habituales. Para garantizar una alta estabilidad y una conducción segura incluso en estas condiciones, las exhaustivas pruebas realizadas en Nürburgring permitieron optimizar las características de los topes de suspensión. Los amortiguadores exclusivos se desarrollaron ajustando su recorrido al milímetro tanto en la parte delantera como en la trasera para lograr un equilibrio óptimo.

Para mejorar la estabilidad en las curvas y el rendimiento de frenado, se añadieron neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 de alto agarre.

El programa de control de la dirección asistida eléctrica (EPS) también debía generar el par de asistencia necesario incluso al tomar curvas bajo altas fuerzas G. El sistema de control de tracción integral (4WD) con ajuste exclusivo proporciona una distribución óptima del par en el eje trasero durante la conducción en línea recta y una mayor estabilidad al iniciar la dirección a velocidades extremadamente altas.

El Toyota Corolla GRMN 2026 incorpora de serie una pantalla táctil multimedia Toyota de 8 pulgadas, que ofrece a los conductores acceso a funciones esenciales de conectividad y comodidad, incluyendo compatibilidad inalámbrica estándar con Apple CarPlay y Android Auto. Para mantener los datos vitales del vehículo y las métricas de rendimiento siempre a la vista, también incluye de serie un panel de instrumentos digital a color de 12,3 pulgadas.