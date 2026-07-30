Presenta:

Mdz Autos

|

Toyota

Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027: nuevos colores, amortiguadores FOX y tecnología

Toyota presentó las novedades cromáticas y mecánicas para sus camionetas y utilitarios orientados al manejo todoterreno.

Redacción MDZ

Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027

Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027

Toyota
Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027

Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027

Toyota
Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027

Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027

Toyota

Toyota oficializó la expansión cromática y técnica de su división todoterreno TRD Pro para la temporada 2027. La novedad principal radica en el debut de la pintura exterior Honeycomb, destinada a las camionetas Tundra y Tacoma, además del SUV Sequoia. En paralelo, el modelo 4Runner adopta una variante con una tonalidad distinguible denominada Hot Honey.

Esta actualización busca resaltar las proporciones y el perfil aventurero de las unidades todoterreno tope de gama de la marca.

Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027

Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027

Mejoras mecánicas y chasis para Tundra y Sequoia

Más allá de la renovación estética, los modelos de mayor porte de la gama incorporan evoluciones en el esquema de suspensión y componentes de rescate:

  • Amortiguación FOX QS3: Integra amortiguadores FOX QS3 ajustables con una calibración específica según el peso y dimensiones de cada vehículo, permitiendo regular la firmeza del conjunto para maximizar la estabilidad en caminos irregulares.

  • Ganchos de remolque: Se incluyen de serie ganchos de rescate frontales pintados en color rojo, aportando funcionalidad para maniobras fuera del asfalto.

  • Asientos ISO-dynamic: Las versiones Tundra y Tacoma disponen de las butacas ISO-dynamic, un desarrollo pensado para absorber las oscilaciones y mejorar el confort del conductor y los acompañantes durante el tránsito por huellas severas.

Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027

Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027

Comercialización y calendario de lanzamiento

Los detalles definitivos sobre especificaciones técnicas adicionales, valores y niveles de equipamiento para la gama 2027 se comunicarán en las fechas previas al inicio de la producción, programado para el otoño norteamericano de 2026.

Archivado en

Notas Relacionadas