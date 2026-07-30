Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027: nuevos colores, amortiguadores FOX y tecnología

Toyota presentó las novedades cromáticas y mecánicas para sus camionetas y utilitarios orientados al manejo todoterreno.

Toyota oficializó la expansión cromática y técnica de su división todoterreno TRD Pro para la temporada 2027. La novedad principal radica en el debut de la pintura exterior Honeycomb, destinada a las camionetas Tundra y Tacoma, además del SUV Sequoia. En paralelo, el modelo 4Runner adopta una variante con una tonalidad distinguible denominada Hot Honey.

Esta actualización busca resaltar las proporciones y el perfil aventurero de las unidades todoterreno tope de gama de la marca.

Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027 Toyota Mejoras mecánicas y chasis para Tundra y Sequoia Más allá de la renovación estética, los modelos de mayor porte de la gama incorporan evoluciones en el esquema de suspensión y componentes de rescate: