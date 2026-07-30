Todo sobre la línea Toyota TRD Pro 2027: nuevos colores, amortiguadores FOX y tecnología
Toyota presentó las novedades cromáticas y mecánicas para sus camionetas y utilitarios orientados al manejo todoterreno.
Toyota oficializó la expansión cromática y técnica de su división todoterreno TRD Pro para la temporada 2027. La novedad principal radica en el debut de la pintura exterior Honeycomb, destinada a las camionetas Tundra y Tacoma, además del SUV Sequoia. En paralelo, el modelo 4Runner adopta una variante con una tonalidad distinguible denominada Hot Honey.
Esta actualización busca resaltar las proporciones y el perfil aventurero de las unidades todoterreno tope de gama de la marca.
Mejoras mecánicas y chasis para Tundra y Sequoia
Más allá de la renovación estética, los modelos de mayor porte de la gama incorporan evoluciones en el esquema de suspensión y componentes de rescate:
Amortiguación FOX QS3: Integra amortiguadores FOX QS3 ajustables con una calibración específica según el peso y dimensiones de cada vehículo, permitiendo regular la firmeza del conjunto para maximizar la estabilidad en caminos irregulares.
Ganchos de remolque: Se incluyen de serie ganchos de rescate frontales pintados en color rojo, aportando funcionalidad para maniobras fuera del asfalto.
Asientos ISO-dynamic: Las versiones Tundra y Tacoma disponen de las butacas ISO-dynamic, un desarrollo pensado para absorber las oscilaciones y mejorar el confort del conductor y los acompañantes durante el tránsito por huellas severas.
Comercialización y calendario de lanzamiento
Los detalles definitivos sobre especificaciones técnicas adicionales, valores y niveles de equipamiento para la gama 2027 se comunicarán en las fechas previas al inicio de la producción, programado para el otoño norteamericano de 2026.