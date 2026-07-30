Volkswagen amplía la gama del ID.Polo con una versión más económica

Volkswagen ha iniciado recientemente la preventa del nuevo ID. Polo 2026 , un modelo completamente rediseñado y ahora totalmente orientado al futuro. Y con éxito: la “Familia de autos eléctricos urbanos”, lanzada recientemente por el Grupo de Marcas Core ya ha recibido más de 70.000 pedidos en tan solo unas semanas, incluidos 25.000 pedidos del ID. Polo.

Esta batería de alto voltaje LFP (fosfato de hierro y litio) de 37 kWh (netos), está ahora dirigida a clientes que buscan un precio asequible. El menor coste inicial, una clasificación de seguro favorable y la eficiencia de la propulsión garantizan unos costes de funcionamiento reducidos en el uso diario.

Los conductores tienen todo lo que necesitan: el ID. Polo con la batería de 37 kWh se puede recargar del 10 al 80 % en unos 23 minutos en estaciones de recarga rápida de corriente continua con una potencia de hasta 90 kW. Diseñada para los trayectos diarios habituales, esta variante es especialmente adecuada para quienes se desplazan diariamente al trabajo y para el uso urbano.

Match: la versión de acceso. El ID. Polo Match representa la nueva puerta de entrada a la gama. Además de su motor de 116 CV, su autonomía de hasta 323 kilómetros y la carga rápida a 90 kW, incluye de serie un completo equipamiento tecnológico, de conectividad y de seguridad.

Entre sus principales elementos se encuentran los faros LED, las llantas de acero de 17 pulgadas, el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas, el sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12,9 pulgadas, App-Connect inalámbrico para Apple CarPlay y Android Auto, actualizaciones remotas OTA, sensor de lluvia y retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y calefactados.

También incorpora control de crucero adaptativo ACC, sensores traseros de aparcamiento, asistente de luz de carretera Light Assist y sistemas de asistencia como Front Assist, Side Assist, Front Cross Traffic Assist, Lane Assist y Emergency Assist. La dotación incluye además climatizador Air Care Climatronic, selección de perfiles de conducción y capacidad de carga bidireccional.

El nuevo ID. Polo Match, con batería de 37 kWh, motor de 116 HP y hasta 323 kilómetros de autonomía, está disponible desde 17.900 euros.

Volkswagen ofrece el ID. Polo Life como segundo nivel de equipamiento. Esta versión combina la batería de 37 kWh con el motor de 116 CV, ofrece hasta 318 kilómetros de autonomía.

Equipamiento del Volkswagen ID.Polo

Sobre el equipamiento del Match, el acabado Life añade llantas de aleación Linz de 18 pulgadas, luces de orientación con proyección del logotipo, cámara de visión trasera Rear View y sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

También incorpora retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, espejo interior antideslumbrante automático, acceso y arranque sin llave Keyless Access, cargador inalámbrico para teléfonos móviles, asistente de voz IDA y conexiones USB-C adicionales para las plazas traseras.

El equipamiento se completa con seis altavoces más uno central, iluminación ambiental interior en color blanco, alarma volumétrica antirrobo y un piso del maletero regulable en dos alturas para facilitar el aprovechamiento del espacio de carga.

La versión más alta de la gama, con faros matriciales LED IQ.LIGHT y logos delanteros y traseros iluminados. El ID. Polo Style se sitúa como la versión superior de la gama con batería de 37 kWh. Su motor eléctrico desarrolla 99 kW —135 CV—, ofrece hasta 326 kilómetros de autonomía.

Además de los elementos incluidos en los acabados Match y Life, el ID. Polo Style incorpora tecnología de iluminación IQ.LIGHT con faros Matrix LED, grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos, logotipos VW delanteros y traseros iluminados y llantas de aleación Martorell de 19 pulgadas. La imagen exterior se completa con las lunas laterales traseras y la luneta posterior oscurecidas.

Volkswagen ID.Polo

Interior del Volkswagen ID.Polo

El habitáculo cuenta con asientos delanteros deportivos confort y calefactados, volante multifunción calefactable, climatizador Air Care Climatronic de dos zonas e iluminación ambiental ampliada con Smartlight. También dispone de pedales de acero inoxidable con símbolos Play/Pause y revestimiento interior del techo en color Negro Soul.

La evolución del sistema de iluminación ambiental proporciona información visual útil durante la conducción, como indicaciones relacionadas con la navegación, determinadas funciones del vehículo o el estado de carga.

El nuevo ID. Polo puede incorporar elementos opcionales poco habituales en su categoría. Entre ellos se encuentra un sistema de sonido Harman Kardon con una potencia total de 480 W, ocho altavoces más uno central, amplificador de doce canales y subwoofer.

También están disponibles un techo panorámico de cristal y unos asientos delanteros con ajuste eléctrico, apoyos lumbares neumáticos y programas de masaje. El asiento del conductor puede incorporar además una función de memoria para almacenar los ajustes individuales.

La oferta de equipamiento opcional incluye asimismo sistemas avanzados de asistencia, como Park Assist Pro, visión periférica Area View de 360 grados, Travel Assist con detección de semáforos y protección proactiva de los ocupantes.

Precio y disponibilidad del Volkswagen ID.Polo

Todos los precios y especificaciones de equipamiento indicados corresponden al mercado español. Las cifras de autonomía son provisionales y están pendientes de recibir los datos oficiales de homologación definitivos.