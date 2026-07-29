Claves del Nissan Versa 2026: visión de 360 grados, frenado autónomo y 6 airbags

Nissan presentó la actualización del Versa 2026 , el sedán producido en el complejo industrial de Aguascalientes que busca reforzar su posición en el mercado a través de la incorporación de hasta 12 tecnologías de asistencia a la conducción .

La propuesta del modelo apunta a democratizar sistemas de seguridad activa que habitualmente se encuentran en categorías superiores, manteniendo el equilibrio entre funcionalidad, eficiencia y relación precio-producto.

El paquete de tecnologías inteligentes del Nissan Versa 2026 está configurado para intervenir en maniobras urbanas, cambios de carril y viajes de larga distancia:

El esquema de asistencias se completa con la Alerta de Tráfico Cruzado Trasero, la Advertencia de Cambio Involuntario de Carril y el Asistente de Luces Altas automáticas para el manejo nocturno.

Monitor de Visión Periférica 360°: Genera una imagen cenital del entorno con detección de objetos en movimiento, facilitando las maniobras de estacionamiento.

Intervención Inteligente de Punto Ciego: Advierte la presencia de unidades en zonas de baja visibilidad y realiza correcciones mediante un ligero frenado selectivo para mantener el auto en el carril.

Alerta Inteligente de Colisión Frontal Predictiva: Supervisa la velocidad y distancia de hasta dos vehículos por delante para anticipar frenadas intempestivas en el tránsito.

Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones: Monitorea el camino de manera constante y, ante la presencia de un obstáculo o peatón sin reacción del conductor, aplica la presión de frenado para evitar o mitigar el impacto.

En lo que respecta a la seguridad pasiva y el control dinámico, el vehículo integra de fábrica una arquitectura con deformación programada para la absorción de energía ante impactos.

Equipamiento de seguridad base: Incluye seis bolsas de aire (frontales, laterales y de cortina), cinturones inerciales de tres puntos en las cinco plazas, frenos con ABS, Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), Control Dinámico Vehicular (VDC), Control de Tracción (TCS) y Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA).

Nissan Versa 2026 Nissan

Fabricado en México, el Nissan Versa 2026 busca mantener su relevancia en el mercado latinoamericano mediante una combinación de ingeniería orientada a la durabilidad, bajos costos de mantenimiento y un nivel de equipamiento tecnológico que establece una nueva referencia para los sedanes del segmento B.