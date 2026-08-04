Nissan e‑POWER obtiene Récord Guinness, demostrando ser la mejor opción en electrificación

Nissan marcó un hito en movilidad electrificada luego de que la nueva Qashqai ePOWER obtuviera un Guinness World Records por el viaje más largo realizado con un SUV de autonomía extendida (EREV) no enchufable, sin recarga externa ni reabastecimiento de combustible, demostrando la eficiencia de la tecnología al completar un viaje de 1.980 km con una sola carga.

Este hito se logró durante un recorrido realizado en Colombia del 14 al 17 de julio de 2026 . El viaje inició en Bogotá y terminó en la Costa Caribe. Esto permitió contar con diferentes condiciones de manejo, reafirmando el desempeño del sistema en escenarios cotidianos.

Desde el inicio, cuando se cargó y selló el tanque de combustible, cada etapa y kilómetro del trayecto fueron documentados y evaluados por el jurado de la organización de los Guinness World Records para confirmar la autenticidad de la información, lo que permitió validar oficialmente el desempeño y la eficiencia de la tecnología ePOWER.

Este resultado valida la propuesta única de ePOWER , una tecnología desarrollada por Nissan para ofrecer una experiencia de conducción eléctrica no enchufable; es decir, sin necesidad de conectarse a una fuente de carga.

A diferencia de un sistema híbrido convencional, en ePOWER las ruedas son impulsadas exclusivamente por un motor eléctrico, mientras que el motor de combustión funciona únicamente como generador de energía para alimentar la batería y el motor eléctrico.

La prueba también demostró el valor de cada uno de los modos de manejo, permitiendo que, en cada condición de camino o clima, tanto la respuesta del vehículo como la eficiencia de la energía entregaran la mejor experiencia al conductor.

"Este logro es una evidencia tangible de cómo Nissan sigue desafiando los límites de la innovación para ofrecer soluciones de movilidad que respondan a las necesidades reales de los consumidores. El desempeño alcanzado por el nuevo Nissan Qashqai ePOWER comprueba nuestro compromiso con acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible en América Latina, teniendo siempre presente la comodidad, confiabilidad y emoción que queremos que nuestros clientes experimenten en cada camino", dijo Juan Manuel Hoyos, presidente y director general de la unidad de importadores de Nissan.

Gracias a esta arquitectura exclusiva, Nissan Qashqai ePOWER combina la respuesta instantánea, suavidad de marcha y refinamiento característicos de un vehículo eléctrico con la practicidad y autonomía de un vehículo de combustión tradicional.

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Las ventajas del sistema E-Power de Nissan

A diferencia de un vehículo eléctrico convencional, el sistema ePOWER no requiere conectarse a una fuente de energía para recargar su batería. En esta tecnología, las ruedas son impulsadas exclusivamente por un motor eléctrico, mientras que un motor de gasolina de alta eficiencia funciona únicamente como generador de energía para recargar la batería cuando es necesario. Esto permite disfrutar de una aceleración inmediata, una conducción silenciosa y una experiencia similar a la de un vehículo 100 % eléctrico, eliminando al mismo tiempo la preocupación por la autonomía o la disponibilidad de estaciones de carga durante trayectos largos.

Este logro también pone de manifiesto uno de los principales beneficios de ePOWER: brindar una experiencia cercana a la movilidad eléctrica sin modificar los hábitos de los conductores. El vehículo no requiere infraestructura de carga, puede repostar combustible en cualquier estación de servicio y ofrece una aceleración lineal y silenciosa, similar a la de un vehículo eléctrico.

Acerca de la tecnología ePOWER de Nissan

La nueva generación del sistema ePOWER incorpora una unidad de propulsión modular 5 en 1 que integra motor eléctrico, generador, inversor, reductor y multiplicador en un conjunto compacto y eficiente. El sistema desarrolla una potencia máxima de 151 kW.

Cada vehículo ePOWER utiliza una batería de iones de litio y dos motores: el eléctrico impulsa las ruedas, y uno a gasolina que produce la electricidad para alimentar el sistema. Un inversor controla el flujo energético y permite que la batería se recargue mientras se maneja, eliminando la necesidad de conectarlo a la corriente.

El sistema ajusta su operación conforme a las condiciones de manejo. A cualquier velocidad, el desplazamiento es 100% eléctrico. Si la batería necesita recarga, el motor a gasolina entra en funcionamiento para generar la electricidad necesaria. Además, el frenado regenerativo permite aprovechar la energía que normalmente se pierde al frenar.

Asimismo, ePOWER optimiza el consumo energético y disminuye de forma significativa las emisiones, ofreciendo a los conductores una opción que combina responsabilidad ambiental con una experiencia de manejo emocionante.

Gracias a este enfoque, Nissan ha logrado una adopción sostenida de ePOWER en múltiples mercados de América Latina, alcanzando más de 4000 unidades vendidas desde su lanzamiento en octubre del 2022, lo que ha favorecido un progreso ordenado hacia la electrificación.

Qué modelos Nissan ofrecen la tecnología E-POWER

Actualmente, la tecnología está disponible en gran parte de Latinoamérica mediante los modelos Nissan Kicks ePOWER y XTrail ePOWER. Ambos modelos se han posicionado como opciones destacadas en sus segmentos gracias a su eficiencia, nivel tecnológico y experiencia de manejo.

Con este récord, Nissan muestra una vez más su compromiso con el desarrollo de soluciones de movilidad innovadoras que faciliten la transición hacia la electrificación, ofreciendo tecnologías eficientes, prácticas y adaptadas a las necesidades reales de los conductores.