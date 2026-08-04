Para conmemorar su 50 aniversario en Brasil, Fiat presenta un nuevo producto para los entusiastas de los autos, coleccionistas y fanáticos de la marca: la Fiat Collection, una edición especial de versiones en miniatura de sus modelos icónicos.

Creada para homenajear a modelos que han marcado generaciones y contribuido a la trayectoria de Fiat en el país, la colección reúne tres vehículos emblemáticos de la marca en versiones exclusivas ricas en detalles. Los modelos elegidos para componer la serie conmemorativa son el 147, el primer modelo fabricado por Fiat en el país; el icónico Uno con escalera en el techo, una referencia al meme sobre el modelo; y la Fiat Strada, una camioneta que ha sido líder en ventas en Brasil durante cinco años consecutivos y un referente en su segmento.

Dónde conseguir los productos de Fiat Colección Fiat: la marca lanza versiones en miniatura de autos icónicos por sus 50 años en Brasil Los productos ya están disponibles en Fiatwear, Ri Happy y TikTok Shop, y con este nuevo desarrollo, Fiat también se convierte en el primer fabricante de automóviles en vender productos a través de TikTok Shop en Brasil con una tienda exclusiva, ampliando su presencia en los canales digitales, siempre buscando la innovación, el espíritu pionero y ofreciendo una nueva experiencia de compra para los consumidores.

"Fiat ha formado parte de la vida de los brasileños durante 50 años, y esta colección especial refleja toda la pasión, la conexión emocional y la relevancia que nuestros vehículos han construido a lo largo de este recorrido. La Colección Fiat es una forma de honrar a los modelos que marcaron una época y que permanecen presentes en la memoria y en la vida cotidiana de los consumidores", comenta Frederico Battaglia, director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.