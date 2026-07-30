Fiat Ducato cumple 45 años: la historia del furgón referente en Europa
El utilitario de Fiat festeja cuatro décadas y media de producción con más de 3,5 millones de ejemplares comercializados en el mercado europeo.
La división Fiat Professional conmemora los 45 años del Ducato, su vehículo comercial ligero de mayor trayectoria. Desde el inicio de su producción en 1981, el furgón de la firma italiana superó las 3,5 millones de unidades fabricadas, posicionándose como un referente indispensable para pequeñas empresas, flotas internacionales y emprendedores de todo el continente europeo.
Ensamblado en los centros industriales de Atessa (Italia) y Gliwice (Polonia), el modelo evolucionó a lo largo de seis generaciones introduciendo conceptos clave como la tracción delantera en su segmento y una posición de manejo inspirada en la de un automóvil de pasajeros.
Evolución tecnológica y variante eléctrica E-Ducato
A la par de sus tradicionales motorizaciones térmicas eficientes, la gama actual integra la versión puramente eléctrica E-Ducato, orientada a responder a las normativas de cero emisiones urbanas y logística de última milla.
Prestaciones de la variante eléctrica: La E-Ducato ofrece una autonomía homologada de hasta 424 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Además, cuenta con un sistema de carga rápida que le permite recuperar del 0% al 80% de la energía de su batería en un tiempo de 55 minutos.
El equipamiento tecnológico de la gama incluye asistentes avanzados a la conducción, conectividad a bordo y sistemas de asistencia para optimizar los costos de mantenimiento y la seguridad activa.
El ícono de la movilidad recreativa y las autocaravanas
Desde 1982, tras sus primeras entregas a carroceros especializados como Dethleffs, Heku y Weinsberg, el modelo estableció un vínculo estrecho con la industria de los vehículos de ocio. A la fecha, se han producido cerca de 1,6 millones de chasis destinados a la conversión en casas rodantes.
Datos clave de producción y rendimiento
Con más de 3,5 millones de furgones fabricados desde 1981 y 1,6 millones de bases para autocaravanas, el FIAT Ducato ofrece versiones térmicas e híbridas junto a la E-Ducato 100% eléctrica (424 km de autonomía WLTP). Su producción se concentra en las plantas de Atessa y Gliwice, ofreciendo respaldo para configuraciones de carga, pasajeros y transformaciones especiales CustomFit.