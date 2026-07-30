Fiat Ducato cumple 45 años: la historia del furgón referente en Europa

La división Fiat Professional conmemora los 45 años del Ducato , su vehículo comercial ligero de mayor trayectoria. Desde el inicio de su producción en 1981, el furgón de la firma italiana superó las 3,5 millones de unidades fabricadas , posicionándose como un referente indispensable para pequeñas empresas, flotas internacionales y emprendedores de todo el continente europeo.

Ensamblado en los centros industriales de Atessa (Italia) y Gliwice (Polonia), el modelo evolucionó a lo largo de seis generaciones introduciendo conceptos clave como la tracción delantera en su segmento y una posición de manejo inspirada en la de un automóvil de pasajeros.

A la par de sus tradicionales motorizaciones térmicas eficientes, la gama actual integra la versión puramente eléctrica E-Ducato , orientada a responder a las normativas de cero emisiones urbanas y logística de última milla.

Prestaciones de la variante eléctrica: La E-Ducato ofrece una autonomía homologada de hasta 424 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Además, cuenta con un sistema de carga rápida que le permite recuperar del 0% al 80% de la energía de su batería en un tiempo de 55 minutos .

El equipamiento tecnológico de la gama incluye asistentes avanzados a la conducción, conectividad a bordo y sistemas de asistencia para optimizar los costos de mantenimiento y la seguridad activa.

Fiat Ducato 2026.

Desde 1982, tras sus primeras entregas a carroceros especializados como Dethleffs, Heku y Weinsberg, el modelo estableció un vínculo estrecho con la industria de los vehículos de ocio. A la fecha, se han producido cerca de 1,6 millones de chasis destinados a la conversión en casas rodantes.

Con más de 3,5 millones de furgones fabricados desde 1981 y 1,6 millones de bases para autocaravanas, el FIAT Ducato ofrece versiones térmicas e híbridas junto a la E-Ducato 100% eléctrica (424 km de autonomía WLTP). Su producción se concentra en las plantas de Atessa y Gliwice, ofreciendo respaldo para configuraciones de carga, pasajeros y transformaciones especiales CustomFit.