BMW y "Spider-Man: Brand New Day": el debut del iX3 y la Serie 5 en la pantalla grande
BMW integró el nuevo iX3, primer exponente de la saga Neue Klasse, y la Serie 5 en la trama del último largometraje del héroe arácnido.
BMW oficializó su colaboración estratégica con la producción cinematográfica "Spider-Man: Brand New Day", largometraje que hizo su debut exclusivo en cines el pasado 31 de julio de 2026. En esta entrega, la automotriz integró de forma directa dentro de la narrativa al nuevo BMW iX3 junto con el BMW Serie 5 Sedán.
La acción conjunta busca asociar el recambio generacional y tecnológico de la marca con la nueva etapa del personaje dentro del universo cinematográfico.
Modelos en pantalla y avances tecnológicos
Los vehículos participantes exhiben diversos desarrollos y equipamientos tecnológicos incorporados por la firma alemana:
BMW iX3 (Neue Klasse): Encabeza la representación de la nueva plataforma de movilidad de la marca, haciendo hincapié en la interfaz digital BMW Panoramic Display y en los esquemas de gestión de energía.
BMW Serie 5 Sedán: Acompaña las escenas de acción mostrando la respuesta dinámica en modo Sport, los sistemas de asistencia a la conducción y el techo panorámico de cristal.
Integración conceptual: El lema de la campaña vincula el concepto Neue Klasse ("Nueva Clase") con la premisa narrativa Brand New Day ("Un Nuevo Día").
Puntos clave de la colaboración
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Vehículos protagonistas: BMW iX3 (Neue Klasse) y BMW Serie 5 Sedán.
Estreno cinematográfico: Presentación global en cines el 31 de julio de 2026.
Dirección y elenco: El filme cuenta con la dirección de Destin Daniel Cretton y las actuaciones de Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal y Mark Ruffalo.
Activación digital: Animación de bienvenida en pantalla y espectáculo lumínico para usuarios de la marca entre el 27 de julio y el 10 de agosto.