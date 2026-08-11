Renault Koleos híbrida E-Tech: el tope de gama del rombo quiere pelear en el segmento híbrido

A pesar de la caída del mercado en los primeros siete meses del año el segmento de SUV medianos y grandes viene creciendo de manera sostenida, y dentro de ese universo los de propulsión híbrida es uno de los que más atención genera. Cada vez más marcas apuestan por esta tecnología como una solución intermedia: más eficiente que un naftero puro, sin la necesidad de enchufe ni la ansiedad de autonomía de un eléctrico.

En ese contexto Renault ofrece la Koleos en su versión esprit Alpine full hybrid E-Tech, un modelo que no solo busca competir por tamaño y confort, sino posicionarse como la propuesta más equipada, confortable y tecnológica de la marca del rombo en Argentina. Con él, la marca francesa apunta a un público que valora el silencio de marcha, el menor consumo y un nivel de terminaciones superior al resto de su gama.

Desde afuera, el Koleos transmite una presencia sólida y contemporánea. Con 4,78 metros de largo y una distancia entre ejes generosa, se ve imponente sin resultar tosco. La versión esprit Alpine suma detalles más deportivos y refinados: llantas de diseño específico, detalles en negro y un look que lo diferencia claramente de la versión Techno.

La trompa con la nueva firma luminosa de Renault , la línea de cintura alta y el remate limpio le dan un aire premium que lo acerca a rivales de segmentos superiores. Por dentro, el salto de calidad se percibe enseguida. Materiales acolchados, un tablero amplio dominado por las tres pantallas de 12,3 pulgadas del sistema OpenR y una atmósfera general de mayor sofisticación.

El techo panorámico, la iluminación ambiental y los asientos con buena calidad de materiales refuerzan esa sensación de estar en el tope de la gama. El espacio para las plazas traseras es generoso y el baúl de alrededor de 545 litros (ampliable a casi 2.000 con los asientos abatidos) confirma su vocación familiar.

Plataforma y mecánica híbrida

Este Koleos no es un desarrollo puramente francés. Comparte plataforma y varios elementos estructurales con un modelo chino del grupo Geely, la misma arquitectura modular que también alimenta algunos vehículos del conglomerado.

Fabricado en Corea del Sur e importado, el resultado es una mezcla curiosa y efectiva: diseño firmado por Renault, base técnica asiática y un sistema híbrido que busca equilibrar prestaciones con eficiencia. El motor térmico es un 1.5 turbo de 144 CV y 230 Nm, acompañado por dos motores eléctricos que suman otros 136 CV. En conjunto entregan 245 CV y 320 Nm, cifras más que suficientes para mover con holgura un vehículo de este porte. La gran ventaja de la hibridación autorrecargable es que no necesita enchufe. La batería de 1,64 kWh se recarga con las frenadas y desaceleraciones, y el sistema gestiona de forma inteligente cuándo priorizar el eléctrico, cuándo combinar ambas fuentes y cuándo regenerar energía.

Renault Koleos híbrida E-Tech

En la práctica puede llegar a circular hasta un 75 % del tiempo en modo eléctrico en ciudad. Esto se traduce en un consumo notablemente más contenido, especialmente en el uso diario urbano, y en un habitáculo mucho más silencioso.

Sensaciones de manejo

Una vez en marcha, la primera sensación es de suavidad. En ciudad el sistema híbrido trabaja de manera casi imperceptible. En los arranques desde semáforos el empuje eléctrico aparece de inmediato, sin tirones ni demoras molestas. El auto responde con soltura y el motor de combustión sólo interviene cuando realmente hace falta. En el tránsito porteño o en avenidas congestionadas, la sensación es de un vehículo relajado y silencioso. En ruta el comportamiento sigue siendo agradable.

A 110 o 120 km/h el Koleos se siente estable, con buena insonorización y una posición de manejo elevada que da seguridad. Las recuperaciones son correctas: cuando uno necesita sobrepasar el sistema combina ambas fuentes de potencia y el auto responde con contundencia, aunque sin la agresividad de un deportivo. El confort de las suspensiónes es uno de los puntos fuertes. Absorbe bien los baches y las irregularidades del asfalto sin transmitir demasiadas vibraciones al habitáculo. Los asientos, amplios y con buen apoyo, invitan a hacer kilómetros sin cansancio. Después de un par de horas al volante uno llega relativamente fresco. No todo es perfecto. Un detalle que se percibe con claridad es el comportamiento de la caja automática DHT Pro.

Cuando se solicita conectar una marcha con más decisión, o al pasar de una relación a otra, existe un pequeño delay, una demora en la respuesta. No es grave ni peligroso, pero sí se nota. En ciudad, donde los cambios de ritmo son constantes, ese instante de espera se hace más evidente. En ruta abierta se diluye y casi no molesta. Es un aspecto típico de algunas transmisiones híbridas de este tipo y no compromete la seguridad, pero resta un poco de inmediatez a la experiencia.

Renault Koleos híbrida E-Tech

La versión naftera y la tracción 4x4

Renault también ofrece una versión naftera, la Techno, que a diferencia de la híbrida dispone de tracción integral 4x4. Utiliza un motor 2.0 turbo de 235 CV asociado a una caja automática de ocho velocidades y un sistema de tracción inteligente con modos de conducción que incluyen Off-road. Esa variante resulta más atractiva para quienes priorizan capacidad en caminos de tierra, lluvia intensa o terrenos irregulares. La híbrida, por su parte, se limita a tracción delantera, lo que refuerza su orientación hacia el uso urbano y de ruta asfaltada con el menor consumo posible.

Precios y conclusión

En cuanto a precios, la versión esprit Alpine full hybrid E-Tech se ubica como la más cara de la gama, con valores de lista de $91.040.000. La Techno naftera con tracción 4x4 se ofrece por $82.610.000. Son cifras que posicionan al Koleos en el tramo alto del segmento de SUVs medianos-grandes, en línea con su nivel de equipamiento y con la tecnología híbrida que incorpora pero muy por encima de los nuevos modelo de marcas Chinas que llegan importados dentro del cupo del gobierno.

En resumen, la Renault Koleos esprit Alpine full hybrid E-Tech se percibe como el tope de gama actual de la marca en Argentina. Es el más equipado, el más confortable y el más tecnológico. Al volante transmite solidez, silencio y una suavidad de marcha que invita a usarlo todos los días. El diseño exterior e interior refuerza esa sensación de producto cuidado y actual.

La hibridación aporta una ventaja real en eficiencia y confort, el rendimiento del conjunto es sobrado para el uso cotidiano y el nivel de terminaciones eleva la percepción de calidad. El pequeño delay de la caja es un detalle a tener en cuenta, pero no empaña la experiencia general. Para quien busca un SUV grande, silencioso, bien equipado y con tecnología híbrida, además de la amplia red de servicios que Renault ofrece hoy en todo el país, esta Koleos es una alternativa para quienes simpatizan con la marca y todavía no se animan a tomar el riesgo con los nuevos modelos chinos.