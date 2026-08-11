Dodge Charger Super Bee Launch Edition: 600 CV y el SIXPACK más potente de la historia

Dodge conmemora el 60 aniversario del modelo con una edición especial que eroga 600 CV a partir de su motor de seis cilindros biturbo.

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Dodge presentó el Charger Super Bee Launch Edition 2027, una variante de alto rendimiento desarrollada sobre la plataforma del Charger con motorización SIXPACK. Coincidiendo con el 60 aniversario del modelo, la marca revive la denominación Super Bee introduciendo una calibración dedicada para su impulsor biturbo de seis cilindros en línea, posicionándose como la opción de combustión más potente de la gama.

El vehículo combina mayor entrega de potencia con actualizaciones estructurales en los sistemas de frenos, suspensión y refrigeración para mantener el rendimiento dinámico durante exigencias prolongadas en pista.

Dodge Charger Super Bee Launch Edition Dodge Esquema mecánico y rendimiento del motor SIXPACK El propulsor de 3.0 litros biturbo fue modificado para incrementar el flujo de aire y la presión de sobrealimentación:

Potencia y torque: Registra 600 CV y 531 lb-pie de torque, entregando una relación de 200 CV por litro de cilindrada.

Turbocompresores Garrett: Equipado con dos turbinas de 56 mm que entregan más de 30 psi de presión de sobrealimentación e incrementan un 7,5% el flujo de aire hacia el motor.

Aparición del torque: El torque máximo está disponible un 11,8% antes que en la versión Scat Pack, cubriendo el rango entre las 3.000 rpm y 5.900 rpm.

Refuerzos estructurales: Incorpora semiejes casi un 10% más resistentes y aislamiento térmico en los conductos de aire de carga para sostener el rendimiento a altas temperaturas. Chasis, frenado y prestaciones en pista Para acompañar el incremento de potencia, la versión Launch Edition suma componentes orientados al uso dinámico intensivo:

Frenos Brembo: Adopta discos de gran tamaño de 16 pulgadas en el eje delantero como equipamiento estándar.

Ruedas y suspensión: Llantas de 20 x 11 pulgadas calzadas con neumáticos de verano en medida 305, asociadas a un esquema de suspensión con amortiguación adaptativa.

Aceleración: Completa el sprint de 0 a 60 mph (0 a 96 km/h) en 3,6 segundos y recorre el cuarto de milla en 11,8 segundos, mejorando en seis décimas el registro de la versión anterior. Declaraciones del fabricante: El nombre Super Bee siempre representó la máxima actitud Dodge. Con el Charger Super Bee Launch Edition 2027, no solo traemos de vuelta un emblema legendario, sino que honramos ese legado superando a todos los vehículos que lucieron esta insignia desde 1968, afirmó Matt McAlear, CEO de la marca.