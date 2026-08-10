Hyundai amplía la gama de su SUV eléctrico insignia con una nueva variante

Hyundai amplía la gama IONIQ 9 con una variante insignia distintiva. El SUV totalmente eléctrico de tres filas, construido sobre la arquitectura E-GMP del Grupo Hyundai Motor y definido por su característico diseño 'Aerosthetic', adquiere un carácter aún más refinado gracias al nuevo acabado Calligraphy Black Ink.

Elevando aún más su presencia visual, el modelo insignia de Hyundai está acabado con una combinación cuidadosamente seleccionada de elementos de diseño exterior e interior negro que realzan su aspecto llamativo y mantienen la sensación lujosa, los amplios niveles de equipamiento y la experiencia de conducción sofisticada que han valido el reconocimiento IONIQ 9 en toda Europa, incluyendo el premio al Coche Premium Alemán del Año 2026 y el Mejor Siete Plazas en los Parkers New Car Awards 2026. Mejor SUV eléctrico de 7 plazas en los TopGear.com Electric Awards 2025, y Mejor SUV grande del mundo en los Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) Awards 2026.

Calligraphy Black Ink se basa en la ya extensa especificación del acabado insignia Calligraphy de IONIQ 9 , que incluye características como un interior de cuero Nappa, elementos distintivos de diseño Calligraphy y una configuración opcional de seis plazas con Universal Island 2.0 que permite a los clientes adaptar el vehículo a su estilo de vida y necesidades diarias.

Para asegurar que el modelo insignia de Hyundai destaque, Calligraphy Black Ink se distingue por un emblema frontal Hyundai negro mate, llantas de aleación dedicadas de 21 pulgadas y un adorno trasero negro brillante. Estos elementos crean una identidad visual segura y cohesionada que complementa las proporciones limpias y aerodinámicas del IONIQ 9. Reflejando su carácter distintivo, Calligraphy Black Ink está disponible en solo dos colores exteriores: Serenity White Pearl y Abyss Black Pearl.

El resultado es un diseño refinado que logra una presencia visual más fuerte mediante detalles sutiles en lugar de una complejidad innecesaria.

¿Cómo refuerza el interior el carácter premium?

En el interior, Calligraphy Black Ink continúa con la temática del diseño exterior con un interior negro cuidadosamente coordinado. Los asientos de cuero Nappa negro, el volante forrado en cuero negro y el salpicadero acabado en aluminio real contribuyen a un habitáculo más armonioso que realza la sensación de artesanía, sofisticación y atmósfera lujosa de la espaciosa arquitectura del IONIQ 9.

¿Cuándo estará disponible la tinta negra de caligrafía IONIQ 9 ?

La nueva IONIQ 9 Calligraphy Black Ink se presentará en los mercados europeos de acuerdo con los calendarios regionales de lanzamiento. Los detalles de precios y disponibilidad serán anunciados por las respectivas empresas locales de Hyundai más cerca del lanzamiento.