Ram muestra un crecimiento de las ventas del 15,6% en comparación con junio

La Ram Rampage registró su mejor mes de ventas del año y se mantiene en segundo lugar entre las camionetas pick-up de tamaño compacto.

Ram, la única marca de camionetas pick-up premium y exclusivas del mercado, cerró julio con fuertes ventas. En el séptimo mes del año, Ram vendió 3353 unidades, un incremento del 15,6 % respecto al mes anterior. El resultado mensual de julio de 2026 es el mejor registrado por la marca desde noviembre de 2023.

El lanzamiento más destacado de Ram en el séptimo mes de este año fue, una vez más, la Rampage, la primera camioneta pick-up de la marca desarrollada y producida fuera de Norteamérica, que ya ha acumulado 27 premios de la prensa especializada desde su lanzamiento.

En julio, la Rampage vendió 2338 unidades, el mejor resultado mensual para el modelo desde diciembre de 2025. Con este desempeño en ventas, la camioneta mantiene su posición como el segundo modelo más vendido en el segmento de camionetas pick-up compactas.

RAM Rampage Cómo le fue a RAM en el segmento full size En el segmento de camionetas pick-up de tamaño completo, Ram amplió aún más su dominio en julio. La línea Heavy Duty, compuesta por los modelos 2500 y 3500, se mantiene a la cabeza de la categoría. La 2500 ocupó el primer lugar con 199 unidades vendidas. La 3500, la camioneta con la mayor capacidad de remolque vendida en Brasil, capaz de remolcar hasta 9079 kilogramos, finalizó el mes en segundo lugar con 183 unidades vendidas. La 1500, que acaba de recibir la nueva versión Big Horn , aparece en cuarto lugar con 106 unidades vendidas.