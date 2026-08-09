DS Automobiles inaugura su nueva estrategia comercial
DS despliega un nuevo formato con más puntos de venta para ampliar el acceso a la marca y fortalecer su presencia en todo el país.
Como parte de la evolución comercial en Argentina y en el marco de su nueva estrategia global, DS Automobiles flexibiliza y aumenta su red de comercialización con el objetivo de acercar la marca a un público mucho más amplio, extender la gama de servicios, mejorar la experiencia de los clientes y optimizar el uso de sus recursos.
Cómo será la estrategia de DS
En breve toda la gama de modelos DS Automobiles será comercializada en más de 20 concesionarios Citroën y Peugeot, que contarán con espacios exclusivos “DS Point” distribuidos en todo el país. Estos nuevos puntos de venta y atención técnica complementaran la red de DS Store en las plazas más relevantes que definió el grupo.
Esta evolución permitirá incrementar la cobertura territorial, ampliar los puntos de contacto con potenciales clientes y consolidar un modelo más eficiente, apalancado en las sinergias y capacidades del Grupo Stellantis, manteniendo los estándares de atención, asesoramiento y posventa que caracterizan a la marca.
Esta decisión acompaña y es parte de la nueva mirada global de Stellantis para con sus marcas y tiene el objetivo de fortalecer las capacidades regionales, simplificar su portfolio comercial y poner al cliente en el centro de todas sus decisiones.