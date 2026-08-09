DS Automobiles inaugura su nueva estrategia comercial

DS despliega un nuevo formato con más puntos de venta para ampliar el acceso a la marca y fortalecer su presencia en todo el país.

Como parte de la evolución comercial en Argentina y en el marco de su nueva estrategia global, DS Automobiles flexibiliza y aumenta su red de comercialización con el objetivo de acercar la marca a un público mucho más amplio, extender la gama de servicios, mejorar la experiencia de los clientes y optimizar el uso de sus recursos.

Cómo será la estrategia de DS En breve toda la gama de modelos DS Automobiles será comercializada en más de 20 concesionarios Citroën y Peugeot, que contarán con espacios exclusivos “DS Point” distribuidos en todo el país. Estos nuevos puntos de venta y atención técnica complementaran la red de DS Store en las plazas más relevantes que definió el grupo.

Los DS3 y DS4 cuentan con una nueva alternativa electrificada, que combina un motor térmico y toda la experiencia de DS en Formula E. Esta evolución permitirá incrementar la cobertura territorial, ampliar los puntos de contacto con potenciales clientes y consolidar un modelo más eficiente, apalancado en las sinergias y capacidades del Grupo Stellantis, manteniendo los estándares de atención, asesoramiento y posventa que caracterizan a la marca.