Fiat Strada alcanza las 100.000 unidades vendidas en 2026 y refuerza su trayectoria de liderazgo

La pick-up de Fiat mantiene su ritmo de crecimiento, va camino de ser líder en el mercado brasileño por otro año más y consolida su posición como referente.

La Fiat Strada comenzó agosto con un importante hito comercial: alcanzó las 100.000 unidades vendidas en lo que va del año, consolidando una vez más su posición como referente entre las camionetas pick-up en el mercado automotor brasileño. Este modelo es líder por quinto año consecutivo y el vehículo más vendido en Sudamérica en 2025.

Características de la Fiat Strada Nueva Fiat Strada Gran parte de este éxito radica en las características únicas que han convertido a la Strada en un referente en su segmento. Desde su llegada al mercado en 1998, esta camioneta ha impulsado transformaciones significativas en la categoría, ofreciendo soluciones innovadoras alineadas con las demandas de los consumidores.

Entre los hitos de esta evolución destacan la introducción de la cabina extendida en 1999, que mejoró su idoneidad para el trabajo, y el lanzamiento de la cabina doble en 2009, ampliando sus posibilidades de uso. Posteriormente, en 2013, la exclusiva tercera puerta aportó un nuevo nivel de practicidad y comodidad, reforzando la vocación de la Strada por anticiparse a las tendencias y establecer nuevos estándares en el mercado.

Esta historia de innovación dio un nuevo capítulo con la llegada de la nueva Strada en 2020. Completamente rediseñada, inauguró la configuración de cuatro puertas con capacidad para hasta cinco ocupantes en el segmento, además de introducir características sin precedentes entre las pick-ups compactas, como el control electrónico de estabilidad. La evolución continuó en los años siguientes: en 2021, se convirtió en la primera de su categoría en ofrecer una transmisión automática CVT y, en 2023, innovó nuevamente con el motor Turbo 200 Flex.

En enero de este año, la Strada se volvió aún más avanzada tecnológicamente en sus versiones Ranch y Ultra con la introducción de Connect Fiat. Esta plataforma reúne funciones que aumentan la comodidad y la seguridad del cliente, permitiéndole monitorear de forma remota la información del vehículo, realizar seguimiento en tiempo real y acceder a servicios de seguridad y asistencia directamente desde su teléfono inteligente.