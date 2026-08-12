Todo sobre la acción de Renault en Misiones: movilidad e inclusión junto a TECHO Argentina

A través de la cesión de una Renault Kangoo, la iniciativa permitió llevar adelante las jornadas de edificación para familias vulnerables.

Renault concretó una acción de apoyo logístico junto a la organización TECHO Argentina. La iniciativa se enmarca dentro del programa institucional Movilidad para la Inclusión, el cual busca canalizar recursos de transporte hacia proyectos con impacto social en el territorio nacional.

A través de esta alianza, la empresa puso a disposición una unidad Renault Kangoo destinada a resolver la movilidad de equipos técnicos, herramientas y materiales necesarios durante las fases de obra.

Trabajo conjunto y voluntariado en Posadas La intervención logística permitió coordinar las tareas para la edificación de 20 viviendas socialmente asistidas, beneficiando a familias en situación de vulnerabilidad habitacional dentro de la provincia de Misiones.

Además del soporte vehicular, personal de la concesionaria participó directamente en las jornadas de trabajo como voluntarios, acompañando el proceso de ensamblaje y logística de campo junto al equipo de la ONG.

El alcance del programa Movilidad para la Inclusión La propuesta Movilidad para la Inclusión constituye el eje a través del cual la automotriz involucra a su red oficial de representantes en acciones de sustentabilidad y responsabilidad social local.