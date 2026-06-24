Nuevo Jeep Compass 4xe: versiones eléctricas de hasta 375 CV y tracción integral

Jeep expande la oferta de su SUV mediano en Europa, sumando configuraciones de doble motor y variantes optimizadas para el tránsito fuera del asfalto.

El Compass representa un pilar estructural para el volumen de negocios global de Jeep, acumulando más de 2,5 millones de unidades comercializadas en los mercados internacionales desde su debut en el año 2006. Esta nueva generación toma como base la arquitectura estructural STLA Medium, una plataforma diseñada para maximizar el aprovechamiento del espacio en vehículos electrificados de última generación.

Jeep Compass 4xe de 375 CV: Rendimiento y control integral por eje La variante prestacional y tope de gama del SUV se estructura a partir de un esquema de doble motor eléctrico independiente, un desarrollo que prescinde de conexiones mecánicas tradicionales para gestionar la fuerza de manera directa en cada tren de rodaje. El impulsor posicionado en el eje delantero eroga una potencia máxima de 157 kW, mientras que el bloque posterior —desarrollado de manera exclusiva para las demandas de la firma— aporta 132 kW, entregando un registro neto combinado de 375 CV.

El almacenamiento de energía corre por cuenta de un paquete de acumuladores con una densidad útil de 96,1 kWh, especificación que le confiere una autonomía homologada bajo ciclo WLTP superior a los 600 kilómetros. En materia de reabastecimiento eléctrico en estaciones de corriente continua de alta capacidad, el sistema admite recuperar desde el 20% hasta el 80% de la carga en un lapso de 27 minutos.

Jeep Compass 4xe Jeep Versión Long-Range: Configuración para maximizar la autonomía de viaje Para los usuarios que priorizan las distancias largas sin necesidad de detenciones intermedias, la terminal introduce la especificación Compass Long-Range BEV, que eleva el rango de uso eléctrico hasta los 674 kilómetros. Esta variante monta una batería de iones de litio de alta densidad conformada por 12 módulos y un total de 192 celdas individuales, proporcionando una energía neta utilizable de 96,3 kWh.

Al igual que la versión de motor dual, el tiempo de regeneración del 20% al 80% se ubica en los 27 minutos, beneficiándose de desarrollos electrónicos de última generación como el sistema de preacondicionamiento térmico predictivo de las celdas. La calibración específica del flujo eléctrico permite que el motor de este modelo de tracción simple desarrolle una potencia máxima de 170 kW, el equivalente a 231 CV.