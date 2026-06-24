Nuevo Jeep Compass 4xe: versiones eléctricas de hasta 375 CV y tracción integral
Jeep expande la oferta de su SUV mediano en Europa, sumando configuraciones de doble motor y variantes optimizadas para el tránsito fuera del asfalto.
El Compass representa un pilar estructural para el volumen de negocios global de Jeep, acumulando más de 2,5 millones de unidades comercializadas en los mercados internacionales desde su debut en el año 2006. Esta nueva generación toma como base la arquitectura estructural STLA Medium, una plataforma diseñada para maximizar el aprovechamiento del espacio en vehículos electrificados de última generación.
Jeep Compass 4xe de 375 CV: Rendimiento y control integral por eje
La variante prestacional y tope de gama del SUV se estructura a partir de un esquema de doble motor eléctrico independiente, un desarrollo que prescinde de conexiones mecánicas tradicionales para gestionar la fuerza de manera directa en cada tren de rodaje. El impulsor posicionado en el eje delantero eroga una potencia máxima de 157 kW, mientras que el bloque posterior —desarrollado de manera exclusiva para las demandas de la firma— aporta 132 kW, entregando un registro neto combinado de 375 CV.
El almacenamiento de energía corre por cuenta de un paquete de acumuladores con una densidad útil de 96,1 kWh, especificación que le confiere una autonomía homologada bajo ciclo WLTP superior a los 600 kilómetros. En materia de reabastecimiento eléctrico en estaciones de corriente continua de alta capacidad, el sistema admite recuperar desde el 20% hasta el 80% de la carga en un lapso de 27 minutos.
Versión Long-Range: Configuración para maximizar la autonomía de viaje
Para los usuarios que priorizan las distancias largas sin necesidad de detenciones intermedias, la terminal introduce la especificación Compass Long-Range BEV, que eleva el rango de uso eléctrico hasta los 674 kilómetros. Esta variante monta una batería de iones de litio de alta densidad conformada por 12 módulos y un total de 192 celdas individuales, proporcionando una energía neta utilizable de 96,3 kWh.
Al igual que la versión de motor dual, el tiempo de regeneración del 20% al 80% se ubica en los 27 minutos, beneficiándose de desarrollos electrónicos de última generación como el sistema de preacondicionamiento térmico predictivo de las celdas. La calibración específica del flujo eléctrico permite que el motor de este modelo de tracción simple desarrolle una potencia máxima de 170 kW, el equivalente a 231 CV.
Aptitudes todoterreno y soluciones para el uso diario
Fiel al legado histórico de la marca, el Jeep Compass 4xe adopta un reglaje de chasis orientado a optimizar su desempeño en superficies irregulares, barro o nieve:
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Despeje y cotas: El esquema de suspensión independiente incrementa su altura en 10 mm con respecto a las opciones convencionales. Esto le permite registrar un ángulo de ataque de 28°, un ángulo ventral de 17°, una salida de 31° y una capacidad de vadeo en superficies líquidas de hasta 480 mm.
Fuerza de arrastre: El acoplamiento del motor eléctrico posterior a un reductor con una relación de 14:1 posibilita aplicar un torque de hasta 3.100 Nm directamente en las ruedas traseras, permitiendo trepar pendientes con un 20% de inclinación incluso ante una pérdida absoluta de adherencia en el eje delantero.
Resguardo de carrocería: Los paragolpes adoptan un formato modular construido en material plástico negro moldeado sin pintar, una solución pensada para proteger las zonas bajas contra rayones o impactos de piedras en caminos de tierra.
Modos de conducción mediante el sistema Jeep Selec-Terrain
Toda la gama del nuevo Compass incorpora de serie la asistencia a la conducción autónoma de Nivel 2 y el sistema electrónico de gestión de tracción Jeep Selec-Terrain, el cual interactúa de forma directa con el Programa Electrónico de Estabilidad (ESP). De acuerdo con el relieve, el usuario puede seleccionar cinco modos de operación desde la consola central:
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Modo AUTO: Ofrece el mejor equilibrio entre rendimiento y comodidad. Utiliza hasta el 90% del rendimiento máximo con una configuración de dirección normal y una entrega de torque equilibrada.
Modo SPORT: Mejora la velocidad de respuesta entregando el 100% de la potencia disponible. Incluye función de sobrealimentación, dirección de endurecimiento deportivo, ajustes dinámicos de ESP y ADAS de Nivel 2 activo.
Modo NIEVE: Restringe la entrega al 80% de la potencia máxima para asegurar una tracción suavizada y evitar patinamientos, combinando la dirección Sport con una calibración de ESP específica para superficies resbaladizas.
Modo ARENA/BARRO: Provee el 100% de la potencia neta para maximizar el agarre en terrenos irregulares o con grava. Activa la función de sobrealimentación, la dirección firme y una mayor tolerancia de deslizamiento en el ESP.
Modo 4WD LOCK: Activa y bloquea la tracción permanente en ambos ejes de forma simétrica, una calibración exclusiva del modelo 4xe diseñada para ofrecer la máxima capacidad en los terrenos más rotos.