Industria automotriz: junio cerró en baja pero las ventas mayoristas repuntaron 22,5%

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) presentó el informe estadístico correspondiente al cierre del primer semestre del año, período en el cual las terminales radicadas en el país continuaron transitando un proceso de adecuación operativa e industrial.

Durante el mes de junio, que contó con un calendario de 18 días hábiles de actividad fabril, las terminales locales completaron la fabricación de 37.029 vehículos entre automóviles y utilitarios livianos. Esta cifra representa una contracción marginal del 1,9% al compararla con el desempeño registrado en mayo anterior, y una reducción del 13,6% frente al volumen de junio del año pasado, ciclo en el que se habían manufacturado 42.848 unidades.

Al analizar el comportamiento consolidado de los primeros seis meses del año, las plantas locales totalizaron un volumen de producción de 204.658 unidades . Este indicador marca un retroceso del 18,3% en la comparación interanual respecto del mismo período de la temporada anterior.

De acuerdo con los directivos de la entidad, este panorama responde a que la recomposición de la oferta local se viene desarrollando de manera más pausada que los niveles de demanda, impulsada principalmente por los plazos requeridos para la renovación del catálogo comercial y la maduración de los proyectos industriales vinculados a los últimos anuncios de inversión en las líneas de montaje.

El flujo de los vehículos destinados a los mercados internacionales también experimentó modificaciones en sus volúmenes de despacho durante el sexto mes del año. Las exportaciones del sector se situaron en 22.373 unidades , lo que significó un descenso del 11,3% en la comparación con el mes de mayo inmediato anterior, y una sutil baja del 1,7% respecto de las métricas obtenidas en junio del año pasado.

En lo que respecta al balance acumulado de la primera mitad del año, el sector automotor despachó al exterior un total de 126.893 vehículos, registrando una variación negativa del 2,1% frente a las 129.654 unidades consolidadas en el mismo lapso del año previo. Sobre este escenario, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, ponderó de forma positiva la reciente publicación en el Boletín Oficial de las medidas que disponen la reducción de los derechos de exportación por parte del Gobierno Nacional. El directivo calificó a este movimiento regulatorio como una señal fundamental para recomponer la competitividad internacional de las fábricas argentinas, al tiempo que remarcó la importancia de recibir un acompañamiento similar por parte de las administraciones provinciales y municipales en materia de reducción de cargas impositivas locales para lograr volúmenes de producción sostenibles.

Industria automotriz: junio cerró en baja pero las ventas mayoristas repuntaron 22,5%

El indicador vinculado a las ventas mayoristas aportó el dato más dinámico del mes al registrar la distribución de 44.096 unidades en junio. Esta marca representa un fuerte incremento del 22,5% si se la contrasta con los 35.979 vehículos despachados durante el mes de mayo, evidenciando los primeros signos de activación en el mercado doméstico. Sin embargo, la comparación interanual con junio del año pasado arrojó una retracción del 26,3%.

De esta manera, el primer semestre del año concluyó con un total de 228.129 vehículos comercializados en la red interna, manteniéndose en terreno contractivo con un descenso del 23,7% frente al balance del mismo período del año anterior. Desde la conducción de la cámara empresaria estiman que la velocidad de la recuperación de las matriculaciones durante la segunda mitad del año estará sujeta, en gran medida, al sostenimiento y flexibilización de las condiciones de financiación y los planes de crédito disponibles para los compradores de unidades 0 km.