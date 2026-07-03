El Gobierno eliminó una protección a la industria local del aluminio: en qué sector impacta la medida

La decisión forma parte de la estrategia del Gobierno para flexibilizar el comercio exterior y reducir las restricciones a las importaciones de insumos industriales.

El Gobierno nacional resolvió no renovar la medida antidumping que regía sobre las importaciones de tubos de aluminio provenientes de China, al considerar que su continuidad ya no se justifica desde el punto de vista del interés público y que podría afectar la competitividad de distintos sectores industriales. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 883/2026 del Ministerio de Economía.

La medida pone fin a un derecho antidumping que había sido establecido en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández y que gravaba con un arancel adicional las importaciones de estos productos para proteger a la industria local frente a prácticas de competencia desleal. Tras revisar el caso, el Gobierno concluyó que, si bien persiste la posibilidad de que se repitan situaciones de dumping, mantener la restricción tendría efectos negativos sobre otras actividades productivas que utilizan estos insumos.

Entre los argumentos centrales, la Comisión Nacional de Comercio Exterior señaló que la medida vigente durante cinco años permitió fortalecer la posición de la industria nacional, que incrementó su participación en el mercado y mantuvo niveles de rentabilidad considerados adecuados. Sin embargo, también advirtió que prolongar la protección podría favorecer una mayor concentración del mercado y limitar la competencia.

El organismo destacó además que los tubos de aluminio son un insumo clave para numerosas cadenas industriales, entre ellas la fabricación de electrodomésticos, la industria automotriz, el equipamiento deportivo, el mobiliario y diversos equipos de transporte. En ese contexto, sostuvo que facilitar el acceso a productos importados en condiciones competitivas puede contribuir a reducir costos y mejorar la productividad de sectores que generan un volumen de empleo superior al de la industria nacional de tubos de aluminio.

La resolución también remarca que parte de la oferta proveniente de China complementa la producción nacional, ya que algunos tipos de tubos no cuentan con sustitutos locales equivalentes. Además, indica que durante los años de vigencia del antidumping algunos importadores reemplazaron las compras a China por productos de otros países, sin que ello implicara un mayor abastecimiento por parte de la industria argentina.