Expo Real Estate: las claves que redefinen al mercado inmobiliario argentino

El regreso del crédito hipotecario , el anuncio de líneas de financiamiento en dólares para empresas, la incorporación de nuevas tecnologías constructivas y el impacto de Vaca Muerta sobre las economías regionales marcaron el eje de Expo Real Estate Argentina 2026, que reunió en Buenos Aires a empresarios, desarrolladores, inversores y especialistas del sector.

El encuentro se realizó en el Hilton Buenos Aires y contó con más de 150 empresas expositoras y una convocatoria superior a 50.000 empresarios y profesionales. La exposición fue organizada por Grupo SG.

El escenario que surgió de las distintas exposiciones muestra un mercado que busca recuperar dinamismo, pero que todavía enfrenta restricciones vinculadas al financiamiento, los costos de construcción y la capacidad de acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, la tecnología, la energía y la expansión de nuevas zonas productivas comienzan a adquirir un peso mayor en las decisiones de inversión.

El encuentro contó con una noticia inesperada, el anuncio del ministro Luis Caputo sobre la autorización a bancos para que presten dólares a empresas, aún a aquellas que no comercializan en dólares.

El anuncio del Gobierno, que amplía el acceso de las empresas al financiamiento en dólares y habilitó a los bancos a prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera, tuvo una recepción particular en el sector inmobiliario porque la construcción es una de las actividades que puede utilizar este tipo de financiamiento.

La expectativa de los desarrolladores es que una mayor disponibilidad de crédito en moneda extranjera contribuya a ampliar las fuentes de financiamiento para nuevos proyectos y, en una segunda etapa, favorezca el acceso de los compradores al crédito hipotecario.

Lucas Salim, CEO de Grupo Proaco Córdoba, consideró que las líneas de largo plazo en dólares pueden contribuir a generar estabilidad y destrabar parte del crédito hipotecario. También vinculó la recuperación de la construcción con la necesidad de recuperar el empleo y la actividad de los trabajadores del sector.

Darío Manusovich, socio de MMCV/Root/Grupo Godai, señaló que el déficit habitacional continúa siendo elevado y que la capacidad de ahorro de los hogares resulta insuficiente para resolver por sí sola el acceso a una vivienda. En ese escenario, sostuvo es claro la solución es incorporar herramientas de financiamiento de largo plazo.

Para los desarrolladores, el desafío consiste ahora en que la mayor disponibilidad potencial de financiamiento se transforme en crédito efectivo para la construcción y para los compradores.

Otro de los temas centrales del evento fue el regreso del crédito hipotecario. Damián Tabakman, presidente de CEDU + AEV, señaló que, después del regreso de los préstamos durante el último año, apareció un nuevo límite: la capacidad de los bancos privados para continuar ampliando la oferta.

Parte de las entidades financieras ya colocó el volumen de créditos que podía sostener con su estructura actual de fondeo, por lo que la oferta comenzó a volverse más restrictiva, señaló.

En la misma línea, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, planteó la necesidad de que el sistema financiero aumente su participación en el mercado hipotecario. Para ampliar la disponibilidad de préstamos, consideró necesario movilizar mayores recursos y desarrollar nuevas alternativas de financiamiento.

El funcionario también destacó el potencial del mercado de capitales para canalizar el ahorro hacia el crédito y mencionó instrumentos vinculados a los préstamos UVA.

El mercado busca nuevas estrategias para atraer compradores

Los desarrolladores también describieron cambios en el comportamiento de la demanda y en las estrategias de inversión.

Darío Balan, director de desarrollo de Uno en Uno, planteó que una de las alternativas consiste en diseñar proyectos a partir de las necesidades específicas de los clientes. Como ejemplo, mencionó un proyecto en Belgrano con unidades de entre 180 y 250 metros cuadrados, concebido para generar una comunidad con intereses comunes.

En Rosario, Ari Milsztejn, CEO de Grupo AM, afirmó que algunos actores que habían dejado de participar del mercado comenzaron a regresar y que también se observa una mayor presencia de inversiones provenientes del sector agropecuario.

El empresario señaló además un cambio en la rentabilidad de las locaciones. Según sus datos, pasó de niveles de entre 2% y 2,5% a alrededor de 5%. También consideró que existe una oportunidad en las propiedades usadas, debido a que presentan precios y stock que pueden resultar atractivos para determinados inversores.

En tanto, Martín Espatolero, socio de Espatolero Lorenzo, destacó el crecimiento de Mar del Plata a partir de la expansión de los parques industriales, la pesca, el cordón frutihortícola y el agro. Según su visión, la ciudad dejó de depender exclusivamente del turismo y la diversificación productiva comenzó a tener un impacto directo sobre la construcción.

El desarrollador también señaló oportunidades en la compra de terrenos y en la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Como referencia, mencionó operaciones con lotes de alrededor de US$ 50.000, una inversión de aproximadamente US$ 250.000 en la construcción de una vivienda y alquileres cercanos a US$ 2.000 mensuales, con una rentabilidad estimada de 8%.

La tecnología acelera la construcción

La innovación tecnológica fue otro de los ejes de Expo Real Estate Argentina 2026. La industrialización de procesos, la inteligencia artificial y la impresión 3D de hormigón aparecen como herramientas que pueden modificar los tiempos y costos de construcción.

Mateo Salvatto, cofundador y CCO de Grondplek, presentó una tecnología de impresión 3D que ya comenzó a utilizarse en distintos países y que busca expandirse en la Argentina.

El sistema permite fabricar estructuras mediante un proceso de construcción por capas, con potencial para reducir desperdicios, optimizar materiales y acelerar los plazos de ejecución. La tecnología también fue presentada como una alternativa para producir viviendas e infraestructura en menor tiempo.

La incorporación de estas herramientas adquiere relevancia en un mercado que enfrenta un déficit habitacional y elevados costos de construcción. El desarrollo de sistemas que permitan reducir tiempos y consumo de materiales aparece así como uno de los caminos para mejorar la productividad del sector.

La transformación tecnológica no se limita a la construcción. El mercado de alquileres también incorpora herramientas de automatización e inteligencia artificial.

Finaer, empresa especializada en garantías para alquileres, presentó durante Expo Real Estate un sistema destinado a vincular de manera automática a inquilinos aprobados que continúan buscando propiedades con inmuebles disponibles en inmobiliarias adheridas.

La compañía señaló que desarrolla un proceso de digitalización de la contratación de garantías, con validación remota y firma digital. Según la empresa, el sistema permite evaluar perfiles de solvencia y emitir una fianza en menos de 24 horas.

Finaer también indicó que más de 10.000 inmobiliarias utilizan sus soluciones y que más de 70.000 propietarios eligieron su garantía

Vaca Muerta impacta también en el mercado inmobiliario

La expansión de Vaca Muerta fue otro de los fenómenos destacados durante la exposición. El crecimiento de la actividad energética en Neuquén comenzó a generar efectos sobre la demanda de viviendas, infraestructura y servicios, y convirtió a la región en un nuevo foco para las inversiones inmobiliarias.

Expo Real Estate incorporó en esta edición el Foro de Inversiones Vaca Muerta | Energía y Real Estate, que reunió a desarrolladores, empresas energéticas, funcionarios, economistas e inversores para analizar el impacto de la actividad hidrocarburífera sobre el mercado inmobiliario.

Para Silvano Geler, fundador de Expo Real Estate y director de Grupo SG, Vaca Muerta dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los principales motores de inversión del país. El nuevo foro buscó precisamente analizar las oportunidades que la expansión de la actividad energética genera para el desarrollo inmobiliario.

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