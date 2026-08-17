Grupo Corven expande la red de concesionarios de motos Triumph con un nuevo local en Puerto Madero

En un momento de franca expansión del mercado de motos en el país, el grupo Corven hizo una nueva apuesta por la joya de su línea. Se trata de la apertura de un local de la marca británica Triumph en Puerto Madero , el número once en el país y el primero en la Ciudad de Buenos Aires .

Triumph Madero es un espacio de más de 500 m2, ubicado en la calle Lola Mora 420, desarrollado junto a Grupo JACK, bajo los estándares internacionales de la marca y concebido como un centro de experiencia integral que reúne en un mismo lugar todo el ecosistema Triumph.

Este nuevo concesionario flagship ofrece el line up completo de motocicletas disponibles en el mercado local, unidades usadas, accesorios y repuestos originales, indumentaria oficial y servicio técnico especializado atendido por profesionales certificados por la marca.

El local fue diseñado para brindar una experiencia diferencial para su comunidad de usuarios, acompañando a los clientes durante todo el ciclo de uso de sus motocicletas.

Matías Tucci, CEO de la División Motos de Grupo Corven, señaló que “la apertura de Triumph Madero representa un nuevo paso en nuestra estrategia de crecimiento. Estamos desarrollando un ambicioso plan de expansión con el objetivo de estar presentes en los principales puntos del país, siempre poniendo el foco en la experiencia del cliente. Queremos que cada concesionario refleje los valores de Triumph y ofrezca un nivel de atención acorde a una marca líder en el segmento premium”.

Red de concesionarios

La icónica marca británica continúa así con su plan de expansión comercial en el país, fortaleciendo una red que ya cuenta con presencia en Martínez, Pilar, Parque Leloir, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco, Catamarca y Ushuaia.

En los últimos años, Grupo Corven impulsó un fuerte proceso de expansión de la red comercial y alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer socio fuera de Triumph autorizado para ensamblar distintas líneas de motocicletas de la marca en su planta industrial de Venado Tuerto, Santa Fe, consolidando el rol estratégico de Argentina dentro de la operación global de Triumph

Para la empresa, la apertura en Puerto Madero es una apuesta al mercado premium en un mercado bastante más competitivo que las unidades de menores prestaciones, donde compite con las marcas Triumph y Kawasaki.