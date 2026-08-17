Actividad, comercio exterior y resultado fiscal: los datos clave de la semana y que monitoreará el mercado

Además de la actividad, la semana económica estará marcada por la publicación de datos de salarios, que servirán de termómetro para la demanda y el consumo.

Esta semana se conocerán varios datos económicos relevantes que seguirá de cerca el mercado. El foco estará puesto en la evolución de las estadísticas en actividad, comercio exterior, salarios y el resultado fiscal.

Cabe recordar que, en los que respecta a los números de las cuentas públicas, en junio se registró un déficit fiscal, el primero de lo que va de la gestión de Javier Milei. La mirada estará puesta en si se retoma el sendero del superávit o el se acrecienta el rojo fiscal.

Actividad, comercio exterior y salarios Otro dato que seguirá de cerca la City es el de actividad, el jueves 20 de agosto lo publicará el Indec. El último dato oficial del EMAE, correspondiente a mayo, registró un incremento interanual de 0,2%, pero una contracción del 0,5% frente a abril en la medición desestacionalizada. En el acumulado anual, el guarismo implicó una suba en el 1,7% interanual.

El jueves también se conocerán el índice de salarios del Indec. Será in termómetro clave par ver la evolución de los ingresos de las familias y si se vislumbra en el horizonte un repunte de la demanda y el consumo, que pueda empujar a la economía en los sectores más rezagados.