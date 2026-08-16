Tu sueldo ya no es tuyo
Por qué el trabajador argentino dejó de vivir de su salario y pasó a vivir de su deuda. La ley le prohíbe al empleador retener más del 20% del sueldo; el sistema financiero se lleva el 24,1%. Una mirada laboralista sobre el país que trabaja para pagar lo que ya consumió.
Hay una escena que se repite todos los meses en la Argentina y que ninguna estadística retrata del todo. El sueldo entra a la cuenta un martes a la mañana y para el mediodía ya no está. No se gastó. se fue directamente.
- Débito automático de la tarjeta. de crédito.
- La cuota del préstamo personal,
- El mínimo de la billetera virtual.
- El resumen que vencía ayer.
El trabajador mira el saldo, hace la cuenta y descubre que su sueldo no fue un ingreso sino un tránsito. Entró y salió sin detenerse. Lo que queda, si queda, es el resto. El Banco Central puso número a esa escena y el número es brutal. La carga mensual de los servicios de deuda de las familias representa el 24,1% de la masa salarial. Hace apenas dos años era menos del 9%. Es decir, en 24 meses, uno de cada cuatro pesos que el país paga en concepto de salarios dejó de ser salario y pasó a ser cuota.
Cuando el sueldo entra y la deuda ya lo está esperando
Acá es donde el asunto entra en mi terreno, y donde creo que se ve algo que los informes económicos no miran. El derecho del trabajo argentino construyó durante un siglo un sistema entero para que nadie pudiera tocar el sueldo del trabajador. El artículo 133 de la Ley de Contrato de Trabajo es terminante, ninguna deducción, retención o compensación puede insumir, en conjunto, más del veinte por ciento del total de la remuneración en dinero. El artículo 120 declara inembargable el salario mínimo vital, y el decreto 484/87 fija topes estrictos para lo que un juez puede embargar por encima de él. Ni el empleador puede descontar más de ese veinte por ciento, ni el juez puede embargar sin respetar los límites. La intangibilidad del salario no es una consigna sindical, es derecho positivo vigente, con más de cincuenta años de aplicación. Y sin embargo, el sistema financiero se lleva hoy el 24,1%. Más de lo que la ley le permite descontar al empleador. Más de lo que autorizaría un embargo judicial. Sin sentencia, sin traslado, sin defensa y sin juez.
El mecanismo es de una elegancia perversa, como el trabajador consiente el débito, formalmente no hay retención ni embargo, hay una orden de pago que él mismo firmó. La protección legal fue diseñada para impedir que otro se apropiara del salario, no para el caso en que es el propio titular quien lo entrega por anticipado. Blindamos la puerta y dejamos la ventana abierta. Y la cuota entra por la ventana el mismo día de la acreditación, antes que el alquiler, antes que el supermercado, antes que el remedio.
Como abogado laboralista que liquida sueldos todos los meses, veo ese fenómeno mucho antes de que llegue a un informe del Banco Central. Lo veo en el empleado que pide un adelanto tres días después de haber cobrado, en el que quiere el aguinaldo antes de tiempo, y en la consulta que más creció en el estudio durante el último año, que no es sobre despidos: es sobre cómo hacer para que el descuento no se lleve todo. Conviene desarmar la interpretación fácil, esa que reaparece siempre y que consiste en decir que la gente se endeudó porque compró de más. Los datos no la sostienen. Según el relevamiento de Zentrix, el 62% de los argentinos se endeudó, y el 53,7% de ellos lo hizo porque sus ingresos ya no alcanzaban para cubrir gastos básicos: alimentos, servicios, lo elemental. Sólo el 11,5% tomó deuda para comprar bienes durables. No es una sociedad que se endeudó para irse de viaje. Es una sociedad que se endeudó para llegar al viernes.
El resto del cuadro es difícil de leer sin incomodarse
- El 87,4% considera que su salario pierde contra la inflación.
- El 86,6% sostiene que un solo empleo ya no alcanza.
- Dos de cada tres agotan sus ingresos antes del día 20 y sólo el 9,3% llega a fin de mes con capacidad de ahorro.
- Entre los jóvenes de 18 a 39 años, el 35,8% recurrió a financieras informales, ese circuito donde no hay tasa de referencia ni Banco Central que mire.
- La mora, previsiblemente, explotó. En las personas físicas trepó al 16,1%, contra un 3,5% en las empresas. Los deudores en atraso pasaron de 2,4 millones a 5,8 millones en dos años, y en las entidades no bancarias la morosidad llega al 30,3%, cuatro veces la de los bancos regulados. Es el nivel de incumplimiento más alto en dos décadas.
Detengámonos en el dato que casi nadie mira: las familias se atrasan cinco veces más que las empresas. No es que los argentinos sean malos pagadores. Es que el salario dejó de alcanzar y la deuda tapó el agujero hasta que el agujero se hizo más grande que la tapa. Del otro lado del mostrador, el ingreso no se movió al ritmo necesario. La inflación bajó, y es una buena noticia que conviene reconocer: 2,1% en julio, 19,3% acumulado en el año. Pero de todas las paritarias cerradas en 2026, apenas ocho actividades le ganaron efectivamente a los precios. Las demás firmaron aumentos que la góndola se comió antes de que el trabajador los cobrara. Y detrás sigue la informalidad rondando el 45%: casi la mitad de los que trabajan no tienen aportes ni acceso al crédito bancario, lo que los empuja al circuito informal donde la tasa muerde el doble. Como escribí en esta misma columna semanas atrás, bajar la inflación no es lo mismo que recuperar el poder adquisitivo. Hoy hay que agregar algo más incómodo: cuando, la recuperación no llega a tiempo, la gente no espera. Se financia. Y el financiamiento tiene la particularidad de trasladar el problema hacia adelante, agrandándolo.
La deuda crece y el salario pierde capacidad de compra
Una economía donde el trabajo ya no alcanza para vivir y la diferencia se cubre con deuda es exactamente un muro fuera de plomo. Puede sostenerse un tiempo, incluso puede exhibir buenos números de superficie, consumo que se mantiene, ventas que no caen del todo, actividad que aguanta. Pero no está a plomo, porque ese consumo no lo sostiene el ingreso, lo sostiene el crédito, y el crédito es ingreso futuro traído al presente. Se está gastando el mañana. Y ahí está, para mí, lo más grave de todo, más allá de cualquier índice. La deuda no reduce solamente lo que una persona tiene. Reduce lo que una persona puede. El que debe no elige, no puede rechazar el trabajo que lo maltrata, ni renunciar, ni estudiar, ni mudarse, ni esperar una oferta mejor, porque el 8 vence la cuota y la cuota no espera.
La deuda transforma al trabajador en rehén de su propio empleo, y un trabajador que no puede irse es un trabajador que negocia desde el piso. Todo el derecho laboral, desde su primer artículo, existe para compensar esa desigualdad. La deuda la restablece. Por eso creo que este debate no es económico ni financiero, es laboral y social, y es hora de tratarlo como tal. Hace dos años que discutimos indemnizaciones, convenios y registración. Podemos perfeccionar hasta el infinito el modo de calcular una indemnización, pero si el sueldo entra debiendo, la protección es apenas nominal.
Un trabajador endeudado sin margen para proyectar
Un país que trabaja para pagar lo que ya consumió no tiene proyecto, tiene vencimientos. Y las sociedades, igual que las paredes, no se desploman el día que se construyen mal. Se desploman después.
* Juan Pablo Chiesa. Economista.