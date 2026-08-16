Tu sueldo ya no es tuyo

Por qué el trabajador argentino dejó de vivir de su salario y pasó a vivir de su deuda. La ley le prohíbe al empleador retener más del 20% del sueldo; el sistema financiero se lleva el 24,1%. Una mirada laboralista sobre el país que trabaja para pagar lo que ya consumió.

Hay una escena que se repite todos los meses en la Argentina y que ninguna estadística retrata del todo. El sueldo entra a la cuenta un martes a la mañana y para el mediodía ya no está. No se gastó. se fue directamente.

Débito automático de la tarjeta. de crédito.

La cuota del préstamo personal,

El mínimo de la billetera virtual .

. El resumen que vencía ayer. El trabajador mira el saldo, hace la cuenta y descubre que su sueldo no fue un ingreso sino un tránsito. Entró y salió sin detenerse. Lo que queda, si queda, es el resto. El Banco Central puso número a esa escena y el número es brutal. La carga mensual de los servicios de deuda de las familias representa el 24,1% de la masa salarial. Hace apenas dos años era menos del 9%. Es decir, en 24 meses, uno de cada cuatro pesos que el país paga en concepto de salarios dejó de ser salario y pasó a ser cuota.

Cuando el sueldo entra y la deuda ya lo está esperando Acá es donde el asunto entra en mi terreno, y donde creo que se ve algo que los informes económicos no miran. El derecho del trabajo argentino construyó durante un siglo un sistema entero para que nadie pudiera tocar el sueldo del trabajador. El artículo 133 de la Ley de Contrato de Trabajo es terminante, ninguna deducción, retención o compensación puede insumir, en conjunto, más del veinte por ciento del total de la remuneración en dinero. El artículo 120 declara inembargable el salario mínimo vital, y el decreto 484/87 fija topes estrictos para lo que un juez puede embargar por encima de él. Ni el empleador puede descontar más de ese veinte por ciento, ni el juez puede embargar sin respetar los límites. La intangibilidad del salario no es una consigna sindical, es derecho positivo vigente, con más de cincuenta años de aplicación. Y sin embargo, el sistema financiero se lleva hoy el 24,1%. Más de lo que la ley le permite descontar al empleador. Más de lo que autorizaría un embargo judicial. Sin sentencia, sin traslado, sin defensa y sin juez.

El sueldo entra a la cuenta un martes a la mañana y para el mediodía ya no está. No se gastó. se fue directamente. Archivo. El mecanismo es de una elegancia perversa, como el trabajador consiente el débito, formalmente no hay retención ni embargo, hay una orden de pago que él mismo firmó. La protección legal fue diseñada para impedir que otro se apropiara del salario, no para el caso en que es el propio titular quien lo entrega por anticipado. Blindamos la puerta y dejamos la ventana abierta. Y la cuota entra por la ventana el mismo día de la acreditación, antes que el alquiler, antes que el supermercado, antes que el remedio.

Como abogado laboralista que liquida sueldos todos los meses, veo ese fenómeno mucho antes de que llegue a un informe del Banco Central. Lo veo en el empleado que pide un adelanto tres días después de haber cobrado, en el que quiere el aguinaldo antes de tiempo, y en la consulta que más creció en el estudio durante el último año, que no es sobre despidos: es sobre cómo hacer para que el descuento no se lleve todo. Conviene desarmar la interpretación fácil, esa que reaparece siempre y que consiste en decir que la gente se endeudó porque compró de más. Los datos no la sostienen. Según el relevamiento de Zentrix, el 62% de los argentinos se endeudó, y el 53,7% de ellos lo hizo porque sus ingresos ya no alcanzaban para cubrir gastos básicos: alimentos, servicios, lo elemental. Sólo el 11,5% tomó deuda para comprar bienes durables. No es una sociedad que se endeudó para irse de viaje. Es una sociedad que se endeudó para llegar al viernes.