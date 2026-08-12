Aumento a los policías: de cuánto es y cómo impacta en el sueldo real

El Gobierno de Mendoza decretó un aumento de sueldo para policías y penitenciarios de la Provincia. Se trata de un sector que no tiene representación gremial y por eso los aumentos y cambios en el régimen laboral se ejecutan por Decreto.

La suba tiene varios ítems. Primero, se determinó un incremento del 7% para todos los policías, penitenciarios y jubilados de esa actividad. Ese porcentaje se aplica sobre la asignación de clase. "Otórguese al Personal Policial y Penitenciario, en actividad, como así también al personal beneficiario de retiros y pensiones un incremento salarial, para el mes de AGOSTO de 2026 del siete por ciento (7%) sobre la asignación de la Clase del Cargo del Jefe de las Policías vigente al 30/06/2026", dice el Decreto. Esa suba también impactará en los servicios extraordinarios, que en el día a día forman un diferencial importante en los ingresos de las fuerzas de seguridad.