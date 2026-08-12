Aumento a los policías: de cuánto es y cómo impacta en el sueldo real
El Gobierno de Mendoza decretó varios cambios en el salario de policías y penitenciarios. Las subas y el impacto para oficiales en actividad y jubilados.
El Gobierno de Mendoza decretó un aumento de sueldo para policías y penitenciarios de la Provincia. Se trata de un sector que no tiene representación gremial y por eso los aumentos y cambios en el régimen laboral se ejecutan por Decreto.
La suba tiene varios ítems. Primero, se determinó un incremento del 7% para todos los policías, penitenciarios y jubilados de esa actividad. Ese porcentaje se aplica sobre la asignación de clase. "Otórguese al Personal Policial y Penitenciario, en actividad, como así también al personal beneficiario de retiros y pensiones un incremento salarial, para el mes de AGOSTO de 2026 del siete por ciento (7%) sobre la asignación de la Clase del Cargo del Jefe de las Policías vigente al 30/06/2026", dice el Decreto. Esa suba también impactará en los servicios extraordinarios, que en el día a día forman un diferencial importante en los ingresos de las fuerzas de seguridad.
Además, se modifican porcentajes de otros ítems salariales. La suma fija del "ítem 1300" de los policías pasará a ser del 13% de la asignación de clase del Jefe de Policías.
Al mismo tiempo, se ejecutó una suba sobre el adicional por Función Fuerzas de Seguridad (ítem 1629) que desde julio pasa a ser del 38%. Así quedó establecido en el Decreto 1518.
El aumento en detalle
- Incremento sobre el Adicional General por Función Fuerzas de Seguridad (ítem 1629), tanto para el Personal Policial comprendido en la Ley Nº 6722, como para el Personal Penitenciario comprendido en la Ley Nº 7493 y sus correspondientes modificatorias y reglamentarias, el que a partir del mes de JULIO de 2026 pasará al treinta y ocho por ciento (38%). Sólo se modifica el porcentaje del ítem sin modificar su forma de cálculo, naturaleza o carácter del mismo.
- A partir del 01 de JULIO de 2026, la determinación de la suma fija del ítem 3100 (Compensación Policial Decreto Nº 3397/08 Ene-09) otorgada por Decreto N°3397/08 y modificatoria según Decreto N°1346/11 para el Personal Policial comprendido en la Ley Nº 6722 y sus modificatorias y reglamentarias, modificando su forma de cálculo, fijándose el porcentaje del trece por ciento (13%) de la Asignación de la clase del Jefe de las Policías, sin modificar naturaleza o carácter del mismo.
- A partir del 01 de JULIO de 2026, la determinación de la suma fija del ítem 3123 (Refrigerio Penitenciaria Decreto Nº 378/2010) otorgada por Decreto N°378/10 y modificatoria según Decretos Nros. 1000/10 y 1346/11 para el Personal Penitenciario comprendido en la Ley Nº 7493 y sus modificatorias y reglamentarias, modificando su forma de cálculo, fijándose el porcentaje del trece por ciento (13%) de la Asignación de la clase del Jefe de las Policías, sin modificar naturaleza o carácter del mismo.
- Se otorga al Personal Policial y Penitenciario, en actividad, como así también al personal beneficiario de retiros y pensiones un incremento salarial, para el mes de AGOSTO de 2026 del siete por ciento (7%) sobre la asignación de la Clase del Cargo del Jefe de las Policías vigente al 30/06/2026. (tendrá vigencia para todo el personal de los regímenes salariales previstos por las Leyes Nros. 6722 y 7493 y modificatorias y sobre los adicionales dispuestos por el Artículo 1° de los Decretos Nros. 720/10 y 719/10, y por Ley N° 7666 y modificatorias).
- Todo se aplica a los beneficiarios del Régimen de Retiros y Pensiones del Personal Policial y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, de conformidad con las pautas de movilidad previstas en el Artículo 11 del Decreto-Ley Nº 4176/77 y sus modificatorias.