La luz aumentará en Mendoza desde agosto: cuánto subirán las facturas según el consumo

Los usuarios del servicio eléctrico de Mendoza comenzarán a pagar tarifas más altas desde agosto. El incremento promedio será del 3,4% para los consumos registrados a partir del 1 de agosto, como consecuencia de la actualización de los precios mayoristas de la energía dispuesta por el Gobierno nacional.

El ajuste, impulsado durante la gestión de Javier Milei , alcanzará al componente nacional que integra la factura de electricidad. En cambio, el Valor Agregado de Distribución (VAD) , correspondiente a las empresas distribuidoras de la provincia, continuará con los mismos valores durante el período comprendido entre agosto y octubre.

La actualización de los precios mayoristas fue establecida por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución 190/2026. La medida contempla modificaciones en los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) , los Precios Estabilizados de la Energía (PEE) y los valores correspondientes a los Servicios Adicionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) .

Los nuevos valores tendrán vigencia durante tres meses, desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre de 2026, en el marco del esquema de actualización gradual de los costos mayoristas de la electricidad que lleva adelante la Nación.

A partir de esta modificación, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aprobó los cuadros tarifarios que comenzarán a aplicarse en Mendoza. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 173/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial provincial.

El nuevo esquema alcanza a los usuarios de Edemsa, Edeste y la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, tanto aquellos que cuentan con subsidios como quienes no reciben asistencia estatal.

Cuánto aumentará la factura de luz en Mendoza

El impacto sobre las boletas no será igual para todos los hogares. De acuerdo con la información difundida por el EPRE, el porcentaje de incremento estará determinado principalmente por el nivel de consumo y por la situación particular de cada usuario frente al esquema nacional de subsidios.

Los clientes residenciales representan cerca del 85% de los usuarios del servicio eléctrico en Mendoza, por lo que serán el principal grupo alcanzado por la actualización.

Entre quienes cuentan con subsidios nacionales y tienen un consumo de hasta 600 kWh por bimestre, el aumento promedio será del 1%. En términos concretos, esto significará una suba mensual de entre $179 y $580, dependiendo del consumo.

Para los usuarios subsidiados que superen los 600 kWh bimestrales, el incremento promedio llegará al 1,5%. En estos casos, el impacto estimado sobre las facturas será de entre $720 y $19.000 por mes.

Por otra parte, los hogares residenciales que no cuentan con subsidios tendrán una actualización promedio cercana al 1,6%. Para este grupo, el aumento mensual se ubicará aproximadamente entre $400 y $20.000, según el nivel de consumo.

Subsidios

Esta actualización tarifaria mantiene durante agosto las bonificaciones extraordinarias para los beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con el objetivo de acompañar el mayor consumo propio del período invernal.