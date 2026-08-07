Regalías, inversión y empresas interesadas: el camino para "revivir" Los Nihuiles

La toma de posesión del Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles por parte del Gobierno de Mendoza marcó mucho más que el cierre de una concesión. Con el traspaso formal de los activos a Hidroeléctrica Mendocina S.A. (Hemsa) y en medio de las críticas surgidas desde la oposición , la Provincia dio el primer paso hacia un proceso que busca recuperar plenamente uno de los principales sistemas de generación eléctrica de Mendoza, atraer inversiones privadas y garantizar que las regalías hidroeléctricas continúen ingresando a las arcas provinciales.

El objetivo oficial es que el futuro concesionario no solo opere el complejo durante los próximos 30 años, sino que entregue una infraestructura completamente renovada al finalizar ese período.

Con los activos ya bajo control provincial , el próximo desafío será concluir el proceso licitatorio y seleccionar al operador que deberá ejecutar un ambicioso plan de inversiones. La apuesta del Gobierno es que, dentro de tres décadas, Los Nihuiles vuelva a consolidarse como uno de los principales pilares de la matriz energética mendocina, con infraestructura modernizada, mayor eficiencia y una operación acorde a las exigencias del sistema eléctrico actual.

Uno de los puntos que buscó despejar la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, fue la incertidumbre sobre el esquema económico que tendrá la nueva concesión. La funcionaria explicó que el operador privado percibirá los ingresos provenientes de la venta de energía, mientras que Mendoza continuará cobrando las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales.

“La venta de la energía le corresponde al operador que hizo las inversiones y está al frente de la operación. Pero las regalías por el uso del recurso siguen ingresando a la Provincia porque los recursos naturales son de Mendoza”, sostuvo la funcionaria.

Actualmente esas regalías representan el 12% de la generación. Sin embargo, Latorre recordó que la Provincia mantiene desde hace décadas un reclamo para percibir el 100% de esos recursos, ya que hoy una parte continúa distribuyéndose con La Pampa debido al carácter interjurisdiccional del río Atuel.

“Para generar energía no alcanza con el agua. Hace falta pendiente e infraestructura. Esa generación se produce en Mendoza y por eso sostenemos que el total de las regalías debe corresponderle a la Provincia”, afirmó y explicó que desde el ejecutivo provincial “desde hace 50 años” en este reclamo tanto en sede administrativa como judicial en un caso que calificó como “único en el país”.

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Una inversión millonaria para recuperar el sistema

El nuevo contrato exigirá un fuerte desembolso de capital desde el comienzo de la concesión. Según explicó Mauricio Pinti Clop, gerente general de Emesa y presidente de Hemsa, los primeros cinco años concentrarán el mayor volumen de inversiones. “La prioridad absoluta es la seguridad de las presas y de los mendocinos. Después viene la recuperación integral del sistema”, aseguró.

El plan contempla obras vinculadas a la seguridad estructural de las presas, muchas de las cuales superan los 70 años de funcionamiento, además de la modernización tecnológica de las centrales. Pinti Clop remarcó que el desgaste responde a la antigüedad de las instalaciones y no a problemas de mantenimiento. “No es un problema de mala operación. Son obras que deben hacerse por la longevidad de la infraestructura”, explicó.

La intención es que, al finalizar la concesión, Mendoza reciba “un sistema prácticamente nuevo, con tecnología moderna y mayor capacidad de generación”.

Las primeras inversiones estarán dirigidas a poner nuevamente en funcionamiento Nihuil II y Nihuil III, las dos centrales que quedaron fuera de servicio tras el aluvión de enero de 2025. Latorre recordó que, tras ese evento, se realizó un trabajo conjunto entre Emesa, los socios de la entonces concesionaria Hinisa y Distrocuyo para desviar la operación y mantener la generación mediante Nihuil I y Nihuil IV.

“No se puede detener todo el complejo para hacer las obras. Primero deben recuperarse las centrales que hoy están fuera de servicio y luego avanzar con la renovación de las que siguen operando”, explicó la funcionaria.

Pinti Clop detalló que las tareas de limpieza y remediación ya finalizaron y que las instalaciones están listas para intervenir los generadores. En Nihuil III, por ejemplo, la máquina identificada como 302 aparece como la de recuperación más rápida, mientras que posteriormente se avanzará sobre la 301. En el caso de Nihuil II, el proyecto incluso contempla una reingeniería completa del sistema.

“Esa central tiene seis máquinas de distintas tecnologías. Es probable que la nueva ingeniería permita operar con cuatro equipos más modernos, logrando una generación más eficiente con el mismo recurso hídrico", indicó.

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Empresas que ya miran el proyecto

Pese a que el futuro concesionario deberá afrontar un importante plan de inversiones, desde el Gobierno aseguran que el interés empresarial ya existe. “Por supuesto que hay interesados, nacionales e internacionales", confirmó Latorre.

La ministra explicó que el contexto del mercado eléctrico cambió significativamente respecto de años anteriores.

“Hasta hace poco la energía hidroeléctrica se remuneraba entre 15 y 17 dólares por megavatio hora. Hoy el mercado está pagando alrededor de 65 dólares. Eso mejora sustancialmente la ecuación económica de cualquier proyecto”, argumentó la referente de la cartera de Energía y Ambiente mendocina.

Según detalló, durante los últimos meses ya hubo visitas de empresas de bandera nacional y del exterior interesadas en conocer el estado de las instalaciones, el inventario y los alcances de la futura concesión.

La licitación será nacional e internacional y se realizará de manera conjunta entre Mendoza y el Estado nacional. Mientras la Provincia licitará el paquete accionario de Hemsa, la Nación otorgará la concesión para la generación eléctrica e inyección de energía al Sistema Argentino de Interconexión.

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Continuidad operativa y sin despidos

Otro de los aspectos destacados por Pinti Clop fue la continuidad del funcionamiento del sistema durante esta transición. El funcionario aseguró que no hubo despidos y que se mantuvo la totalidad del personal para garantizar la operación de una infraestructura que calificó como “particularmente compleja”, ya que el concesionario no solo administra las centrales hidroeléctricas, sino también las presas y las playas de maniobra.

“Era fundamental asegurar la continuidad operativa. Este sistema tiene características únicas dentro de las concesiones hidroeléctricas de Mendoza”, completó.